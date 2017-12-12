Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
11.12.17
2262
11.12.17
1321
10.12.17
1128
11.12.17
860
11.12.17
736
10.12.17
721
11.12.17
666
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
На заметку | Главные новости

Северянки могут оформить декрет в электронном виде

сегодня 22:12
44 0
Многие северянки уже оценили плюсы "электронного декрета". С начала года в Самойловском родильном доме оформлено более 140 электронных листков нетрудоспособности, в Северодвинском роддоме - около 150.
 >
С 1 июля 2017 года в Архангельской области стартовал проект «Электронный листок нетрудоспособности», с этого дня у жителей региона появилось право оформить листок нетрудоспособности без лишних хлопот в электронной форме. Причем касается это не только «больничных» в связи с болезнью…

Начиная с 30 недель беременности будущие мамы уходят в отпуск по беременности и родам, который часто называют декретным. Он длится в общей сложности 140 дней (больший срок при многоплодной беременности или осложненных родах).

Декрет оформляется на основании листка нетрудоспособности, который  женщины могут получить в электронном виде. Электронный бланк листка имеет равную юридическую силу с традиционным бумажным, но зато значительно экономит время. С ним нет необходимости ходить по кабинетам и собирать необходимые печати и подписи – бланк заполняется на приеме у врача и тут же заверяется необходимой электронной подписью.

Кроме того, электронный листок невозможно испортить или потерять. А для назначения пособия необходимо сообщить своему работодателю только номер листка нетрудоспособности: в течение 10 дней пособие по беременности и родам должно быть назначено, а выплачено в ближайший день для выплаты заработной платы единой суммой за все 140 дней. Пособие рассчитывается в размере 100% среднего заработка за два календарных года, предшествующих году выхода в отпуск по беременности и родам.

Многие северянки уже успели оценить преимущества «электронного декрета». С начала реализации проекта в Архангельском городском родильном доме имени К.Н. Самойловой выдано более 140 электронных листков нетрудоспособности, В Северодвинском родильном доме – около 150.

Всего на сегодняшний день в Поморье оформлено более 1500 цифровых листков нетрудоспособности.
Автор: fss
44 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
В Архангельской области около 300 почтовых посылок «выкинули» в снег
На заметку | Новости раздела
 
В Москве обсудят, как реконструкторы «оживляют» историю
В Москве обсудят, как реконструкторы «оживляют» историю
С 14 по 17 декабря в Москве состоится Всероссийский сбор руководителей клубов и организаторов, занимающихся исторической реконструкцией.
сегодня 23:06
30
 
Li`Raw (Лиро) выпустил дебютный альбом «Пьедестал»
Li`Raw (Лиро) выпустил дебютный альбом «Пьедестал»
В ноябре популярный певец Li`Raw (Лиро) выпустил дебютный альбом, который получил название «Пьедестал».
сегодня 22:15
46
 
При помощи арбалета пытались передать запрещенные предметы в колонию
При помощи арбалета пытались передать запрещенные предметы в колонию
Личным составом исправительных учреждений УФСИН России по Архангельской области продолжается работа по пресечению доставки запрещенных предметов на режимные территории.
сегодня 22:15
53
 
В Областном дне чтения «Добрый романтик моря» примут участие библиотеки области
В Областном дне чтения «Добрый романтик моря» примут участие библиотеки области
Областной день чтения, посвященный 105-летию со дня рождения Е.С. Коковина, инициирует Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина 12 января 2018 года.
сегодня 22:14
45
 
Библиотека приглашает в путешествие на родину Матушки Зимы
Библиотека приглашает в путешествие на родину Матушки Зимы
В декабре Маймаксанская библиотека №6 приглашает школьников Маймаксанского округа совершить виртуальное путешествие в Яренск – на родину Матушки Зимы.
сегодня 22:13
45
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080