Северянки могут оформить декрет в электронном виде

С 1 июля 2017 года в Архангельской области стартовал проект «Электронный листок нетрудоспособности», с этого дня у жителей региона появилось право оформить листок нетрудоспособности без лишних хлопот в электронной форме. Причем касается это не только «больничных» в связи с болезнью…Начиная с 30 недель беременности будущие мамы уходят в отпуск по беременности и родам, который часто называют декретным. Он длится в общей сложности 140 дней (больший срок при многоплодной беременности или осложненных родах).Декрет оформляется на основании листка нетрудоспособности, который женщины могут получить в электронном виде. Электронный бланк листка имеет равную юридическую силу с традиционным бумажным, но зато значительно экономит время. С ним нет необходимости ходить по кабинетам и собирать необходимые печати и подписи – бланк заполняется на приеме у врача и тут же заверяется необходимой электронной подписью.Кроме того, электронный листок невозможно испортить или потерять. А для назначения пособия необходимо сообщить своему работодателю только номер листка нетрудоспособности: в течение 10 дней пособие по беременности и родам должно быть назначено, а выплачено в ближайший день для выплаты заработной платы единой суммой за все 140 дней. Пособие рассчитывается в размере 100% среднего заработка за два календарных года, предшествующих году выхода в отпуск по беременности и родам.Многие северянки уже успели оценить преимущества «электронного декрета». С начала реализации проекта в Архангельском городском родильном доме имени К.Н. Самойловой выдано более 140 электронных листков нетрудоспособности, В Северодвинском родильном доме – около 150.Всего на сегодняшний день в Поморье оформлено более 1500 цифровых листков нетрудоспособности.