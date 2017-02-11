Архангельск: Новости компаний

Мероприятие призвано сформировать уважительное отношение в обществе к материнству и содействовать укреплению эмоциональных связей внутри семьи.

11 марта в Архангельске пройдет областной конкурс «Поморская мама», в котором могут принять участие северянки любого возраста.

«Конкурс решили провести по многочисленным просьбам представительниц прекрасного пола, которые поддерживали своих мужей в конкурсе «Поморский папа» и которым очень понравился этот праздник», - отметила заместитель директора центра Ольга Миловидова.

В рамках семейного мероприятия женщины будут состязаться на нескольких площадках: в умении приготовить блюдо, в рукоделии, в эрудиции, в спорте и др. Победительниц определят по общему количеству набранных баллов на этапах конкурса. Все они получат дипломы и памятные подарки.

Организаторами мероприятия выступили: областной «Центр поддержки молодой семьи Архангельской области» и Архангельская региональная общественная организация «Арт-Север».