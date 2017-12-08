Северное речное пароходство продолжит сотрудничество с российскими сейсмологами

О намерении продолжить совместную работу компаний ПАО «Северное речное пароходство» и ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» сообщил директор филиала ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка - Ямалгеофизика-Восток» Денис Гладилов.



В письме на имя генерального директора Северного речного пароходства Сергея Лавонена, в частности, говорится о том, что «компании сотрудничают на протяжении многих лет, и за всё это время не было ни одного случая, который бы заставил усомниться в возможностях, мощностях и профессионализме специалистов Северного речного пароходства».

«Любые объемы работ, на первый взгляд невыполнимые, были отработаны качественно и в намеченные срок(…)наша компания обязана вынести благодарность всему Вашему коллективу, и в особенности, Коммерческому отделу и Службе речных перевозок» (...)Именно благодаря профессионализму специалистов данных служб, оперативному решению всех организационных вопросов при выполнении поставленных задач, мы смогли завершить все намеченные работы в навигацию 2017 г. в срок.

Надеюсь и на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество наших компаний», - говорится в письме от имени директора филиала ПАО «ГЕОТЕК» Дениса Гладилова.

ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» - российская геологоразведочная компания, одна из крупнейших в мире. Компания предоставляет полный спектр услуг сейсморазведки во всех основных нефтегазоносных областях России, в том числе в Западной и Восточной Сибири и на территории Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинций, а также в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и других странах.