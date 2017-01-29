Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Сквозь бури и лёд: краткие итоги работы российских рыбопромышленников за 2016 год Прошлый год для рыбной промышленности России завершился отличными показателями и побитыми многолетними рекордами по уловам. Русская рыбопромышленная компания, любезно предоставившая данные, за 2016 освоила более 280 тысяч тонн ВБР, что на 22% превысило показатель 2015 года. Также в конце года были озвучены метеорологические прогнозы на начало 2017 года, которые, к сожалению, пока что сбываются.



Промысел значительно осложняется из-за непогоды – повсеместные шторма и повышенная ледовитость уже нанесли ущерб вылову. За первые 24 дня января показатели добычи снизились относительно того же периода 2016 года – общий вылов снизился примерно на 5% или на 12,4 тыс. тонн, до 237 тыс. тонн.



Конечно не везде показатели отрицательные – в зонах иностранных государств, например, наши рыбаки выловили на 4 тыс. тонн больше, чем в прошлом году, а в Азово-Черноморском бассейне на 700 килограмм. Но рыбакам Севера и передовикам отрасли с Дальнего Востока приходится очень не просто.



Северный бассейн выловил 17,3 тысячи тонн, не добрав 7,2 тыс. тонн до уровня 24 января 2016 года. Такой недолов произошел в основном за счет сокращения вылова трески почти на 8 тыс. тонн, зато на Севере подрос вылов пикши.



Положение в Дальневосточном бассейне особенно напряженное. На днях на севере Камчатки даже была зафиксирована температура в минус 50 градусов. «Низкая температура воздуха, стремительное нарастание ледовой кромки и обширные поля битого, имеющего тенденцию к смерзанию льда осложняют работу флота – комментируют ситуацию в Росрыболовстве – В южной части Охотского моря сильные штормовые ветра продолжают влиять на производительность лова»



Такие природные явления привели к снижению вылова на Дальнем Востоке на 7,9 тыс. тонн. Для перестраховки, к минтаевой экспедиции даже приставили второе спасательное судно – такого не было уже лет 15 – обычно обходятся одним судном.



Тем не менее, не весь бассейн потерял в вылове – рыбаки Камчатки осваивают минтаевые квоты Охотского моря с опережением прошлогодних показателей. Таким образом уже добыто более 33 тыс. тонн, что почти на 5,5 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Некоторые рыбодобывающие компании, не смотря на негативные прогнозы, не теряют энтузиазма и не планируют останавливаться на достигнутых в прошлом году ударных показателях. Так, например, РРПК установила себе повышенную планку в 2017 году в 303,7 тыс. тонн водных биоресурсов, из которых 226,3 тыс. тонн – минтай и 65,5 тыс. тонн – сельдь.



В общем, можно не бояться, что на магазинных полках в ближайшее время совсем исчезнет рыба. Да и цена на минтай имеет тенденцию к снижению. Так что кушайте больше рыбы!



Макс Фишман, главный редактор аналитического издания "ГдеРыба?" Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: fishman2012 просмотров: 19

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