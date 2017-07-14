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Слет молодых специалистов проходит в УФСИН

сегодня 08:21
39 0
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В УФСИН России по Архангельской области молодые специалисты встретились на слете. Все они – выпускники ведомственных ВУЗов уголовно-исполнительной системы. Молодые лейтенанты приступили к своим обязанностям в прошлом году, их успехи и то, как они адаптировались в коллективе, оценили на сборах. В течение двух дней офицеры будут показывать свои умения и делиться опытом.

Открылся слет строевым смотром, на котором оценили внешний вид и соответствие формы и документов требованиям. После с собравшимися встретилась заместитель начальника регионального УФСИН Ольга Думина. Она пообщалась с молодыми специалистами и дала напутствия на дальнейшую самостоятельную службу. Первый год за каждым вновь приступившим к обязанностям закрепляется наставник из числа опытных сотрудников, в дальнейшем офицер начинает работать сам.

- Ежегодно к нам приходят более 20 молодых специалистов и наша задача - помочь им, как можно быстрее освоиться на новом месте. Они зачастую хорошо подготовлены теоретически, но в нашей непростой службе важна практика, именно поэтому так актуален институт наставничества, - прокомментировала Ольга Думина.

Продолжился слет в спортивном зале, где офицеры сдали физическую подготовку. Демонстрировали и свою меткость в стрелковом тире. Моральное состояние молодых специалистов оценят психологи, а основные вопросы служебной деятельности они смогут обсудить с представителями отделов и служб регионального Управления.

По итогам слета за высокий уровень подготовленности лучшие молодые специалисты будут поощрены.
Автор: u29
39 0
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Слет молодых специалистов проходит в УФСИН
Слет молодых специалистов проходит в УФСИН
В УФСИН России по Архангельской области молодые специалисты встретились на слете. Все они – выпускники ведомственных ВУЗов уголовно-исполнительной системы. Молодые лейтенанты приступили к своим обязанностям в прошлом году, их успехи и то, как они...
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