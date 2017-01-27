Архангельск: Новости компаний

31 января представители популярной марки окон с новым функционалом разыграют главные призы по итогам добавления отзывов из Архангельской области за 4 квартал 2016 года.
Напомним, первая партия оконных блоков с новым функционалом СмартОкна впервые была произведена в Архангельске в октябре 2016 года, на известном региональном предприятии «Окна Дискавери», являющемся официальным партнером концерна Декёнинк.
Начиная с этого времени, обладатели Качественных окон Повышенной комфортности из Архангельской области получили возможность добавлять отзывы по результатам установки СмартОкон на официальный сайт СмартОкон.РФ. Правдивость отзывов подтверждается уникальным номером с золотой голограммы качества, которыми маркируются оригинальные СмартОкна и обязательным фото.
По условиям добавления отзывов на сайт СмартОкна.РФ, все авторы комментариев автоматически участвуют в акции «Делитесь отзывами на сайте СмартОкна.РФ и выигрывайте призы!».
Определение победителей происходит ежеквартально, где главным подарком от представителей Качественных окон Повышенной комфортности является сертификат на 15 000 рублей и поощрительные призы в виде 15 фирменных наборов по уходу за окнами от производителя улучшенных систем для современных окон – концерна Декёнинк.
Победители в акции выявляются популярным сейчас способом – случайным выбором, через интернет сервисы с фото и документацией процесса. Видеозапись с результатами будет опубликована в официальном сообществе «SmartWin – это СмартОкна» в
ВК и на сайте СмартОкна.РФ.
Желаем всем участникам удачи! А хорошее настроение с Качественными окнами Повышенной комфортности уже обеспечено!