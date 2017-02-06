Архангельск: Новости компаний

Окна с новым функционалом – СмартОкна начали производить в Архангельской области в октябре 2016 года, на известном предприятии «Окна Дискавери». С этого времени для всех покупателей Качественных окон Повышенной комфортности в Поморье начала действовать акция, где каждый заказчик оригинальных СмартОкон может оставить отзыв на официальном сайте окон с новым функционалом – СмартОкна.РФ.
Важно отметить, что высокая достоверность отзыва подтверждается регистрацией индивидуального номера с золотой голограммы качества, которыми маркируются СмартОкна и обязательным добавлением фотографии.
По условиям акции «Делитесь отзывами на сайте СмартОкна.РФ и выигрывайте призы» определение победителей происходит ежеквартально. 31 января были подведены итоги, с определением победителей за 4 квартал 2016 года из Архангельской области.
Шестнадцать призов на девятнадцать честных отзывов про СмартОкна и компании, которые их устанавливают – шансы выигрыша очень большие! Беспристрастный сервис определения победителей randstuff.ru по номерам из списка голограмм выбирает тем, кому достанутся призы. Первый номер – главный приз, сертификат на 15000 рублей любой из торговой сети, представленной в столице Поморья. Другие пятнадцать – поощрительные призы, фирменные наборы по уходу за современными окнами от известного концерна Декёнинк.
Видеозапись определения победителей из Архангельской области можно посмотреть на официальном сайте
СмартОкна.РФ и в сообществе
vk.com/SmartWin.
Представители бренда окон с новым функционалом СмартОкна благодарят всех участников за честные отзывы и поздравляют победителей!
Напомним, что для выдачи призов с победителями свяжутся представители компаний, где были заказаны СмартОкна и пригласят для их получения.