Архангельск: Новости компаний все фото (4)

фото, видео с места события СмартОкна - всегда хорошее настроение! Определились первые победители в акции «Делитесь отзывами на сайте СмартОкна.РФ и выигрывайте призы» из Архангельской области.



Важно отметить, что высокая достоверность отзыва подтверждается регистрацией индивидуального номера с золотой голограммы качества, которыми маркируются СмартОкна и обязательным добавлением фотографии.



По условиям акции «Делитесь отзывами на сайте СмартОкна.РФ и выигрывайте призы» определение победителей происходит ежеквартально. 31 января были подведены итоги, с определением победителей за 4 квартал 2016 года из Архангельской области.



Шестнадцать призов на девятнадцать честных отзывов про СмартОкна и компании, которые их устанавливают – шансы выигрыша очень большие! Беспристрастный сервис определения победителей randstuff.ru по номерам из списка голограмм выбирает тем, кому достанутся призы. Первый номер – главный приз, сертификат на 15000 рублей любой из торговой сети, представленной в столице Поморья. Другие пятнадцать – поощрительные призы, фирменные наборы по уходу за современными окнами от известного концерна Декёнинк.



Видеозапись определения победителей из Архангельской области можно посмотреть на официальном сайте



Представители бренда окон с новым функционалом СмартОкна благодарят всех участников за честные отзывы и поздравляют победителей!



Напомним, что для выдачи призов с победителями свяжутся представители компаний, где были заказаны СмартОкна и пригласят для их получения. Окна с новым функционалом – СмартОкна начали производить в Архангельской области в октябре 2016 года, на известном предприятии «Окна Дискавери». С этого времени для всех покупателей Качественных окон Повышенной комфортности в Поморье начала действовать акция, где каждый заказчик оригинальных СмартОкон может оставить отзыв на официальном сайте окон с новым функционалом – СмартОкна.РФ.Важно отметить, что высокая достоверность отзыва подтверждается регистрацией индивидуального номера с золотой голограммы качества, которыми маркируются СмартОкна и обязательным добавлением фотографии.По условиям акции «Делитесь отзывами на сайте СмартОкна.РФ и выигрывайте призы» определение победителей происходит ежеквартально. 31 января были подведены итоги, с определением победителей за 4 квартал 2016 года из Архангельской области.Шестнадцать призов на девятнадцать честных отзывов про СмартОкна и компании, которые их устанавливают – шансы выигрыша очень большие! Беспристрастный сервис определения победителей randstuff.ru по номерам из списка голограмм выбирает тем, кому достанутся призы. Первый номер – главный приз, сертификат на 15000 рублей любой из торговой сети, представленной в столице Поморья. Другие пятнадцать – поощрительные призы, фирменные наборы по уходу за современными окнами от известного концерна Декёнинк.Видеозапись определения победителей из Архангельской области можно посмотреть на официальном сайте СмартОкна.РФ и в сообществе vk.com/SmartWin.Представители бренда окон с новым функционалом СмартОкна благодарят всех участников за честные отзывы и поздравляют победителей!Напомним, что для выдачи призов с победителями свяжутся представители компаний, где были заказаны СмартОкна и пригласят для их получения. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: SmartWin.ru просмотров: 68

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