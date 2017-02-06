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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

СмартОкна - всегда хорошее настроение!

Определились первые победители в акции «Делитесь отзывами на сайте СмартОкна.РФ и выигрывайте призы» из Архангельской области.
Окна с новым функционалом – СмартОкна начали производить в Архангельской области в октябре 2016 года, на известном предприятии «Окна Дискавери». С этого времени для всех покупателей Качественных окон Повышенной комфортности в Поморье начала действовать акция, где каждый заказчик оригинальных СмартОкон может оставить отзыв на официальном сайте окон с новым функционалом – СмартОкна.РФ.

Важно отметить, что высокая достоверность отзыва подтверждается регистрацией индивидуального номера с золотой голограммы качества, которыми маркируются СмартОкна и обязательным добавлением фотографии.

По условиям акции «Делитесь отзывами на сайте СмартОкна.РФ и выигрывайте призы» определение победителей происходит ежеквартально. 31 января были подведены итоги, с определением победителей за 4 квартал 2016 года из Архангельской области.

Шестнадцать призов на девятнадцать честных отзывов про СмартОкна и компании, которые их устанавливают – шансы выигрыша очень большие! Беспристрастный сервис определения победителей randstuff.ru по номерам из списка голограмм выбирает тем, кому достанутся призы. Первый номер – главный приз, сертификат на 15000 рублей любой из торговой сети, представленной в столице Поморья. Другие пятнадцать – поощрительные призы, фирменные наборы по уходу за современными окнами от известного концерна Декёнинк.

Видеозапись определения победителей из Архангельской области можно посмотреть на официальном сайте СмартОкна.РФ и в сообществе vk.com/SmartWin.

Представители бренда окон с новым функционалом СмартОкна благодарят всех участников за честные отзывы и поздравляют победителей!

Напомним, что для выдачи призов с победителями свяжутся представители компаний, где были заказаны СмартОкна и пригласят для их получения.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: SmartWin.ru
просмотров: 68
дата: 06.02.17 | 12:58
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