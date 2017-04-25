Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Социальные гарантии пострадавшим в радиационной катастрофе на Чернобыльской АЭС 26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Пенсионный Фонд России напоминает о существующих социальных мерах поддержки чернобыльцев со стороны государства. Граждане, пострадавшие в результате радиационной катастрофы на ЧАЭС, имеют право на социальной поддержки со стороны государства: досрочный выход на пенсию по старости, установление пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также установление двух пенсий и ежемесячных денежных выплат.



В части снижения возраста назначения пенсии: для граждан, принимавших участие в работах по ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения в 1986-1987 годах, возраст выхода на пенсию уменьшается на 10 лет, а для принимавших участие в указанных работах в 1988-1990 годах - на 5 лет.



Пострадавшим гражданам предоставлено право выбора между страховой пенсией и пенсией по государственному пенсионному обеспечению. Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, приравненные по пенсионному обеспечению к инвалидам вследствие военной травмы, имеют право на установление двух пенсий одновременно. Средний размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС составляет 16300 руб., их всего получателей такой пенсии в Архангельской области проживает 203 человека.



"Чернобыльцы" также имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты с набором социальных услуг. С учетом индексации 1 февраля 2017 года на 5,4% размер ЕДВ (без учета набора социальных услуг) составляет:



- инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, гражданам, принимавшим в 1986-1987 гг. участие в работах по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, а также лицам начальствующего и рядового состава ОВД, проходившим в 1986-1987 гг. службу в зоне отчуждения; гражданам, в т.ч. военнослужащим и военнообязанным, призванным на военные сборы и принимавшим участие в 1988-1990 гг. в работах по объекту «Укрытие» – 1 479 руб.,



- гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и др. заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие аварии на ЧАЭС или с работами по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС; гражданам, принимавшим участие в 1988-1990 гг. в работах по ликвидации последствий ЧАЭС., гражданам, эвакуированным (в т.ч. выехавшим добровольно) в 1986 г. из зоны отчуждения, рабочим и служащим, а также военнослужащим, получившим профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения – 975 руб.,



Стоимость набора социальных услуг к ЕДВ с 1 февраля 2017 года составляет 1049 руб.

Кроме того, граждане, пострадавшие в результате радиационной катастрофы на ЧАЭС и ставшие инвалидами вследствие военной травмы, имеют право на получение дополнительного ежемесячного материального обеспечения.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: pfr просмотров: 17

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фото: nord-news.ru Фотография из 1 | закрыть