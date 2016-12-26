Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Состоялась горячая телефонная линия по вопросам определения кадастровой стоимости 22 декабря 2016 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу состоялась горячая телефонная линия по вопросам определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 22.12.2016 была проведена горячая телефонная линия по вопросам определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также о возможностях получения сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости.



Так, например, самыми популярными были следующие вопросы:



Какой срок установлен для подачи документов по оспариванию кадастровой стоимости?



Заявление о пересмотре кадастровой стоимости может быть подано в комиссию в период с даты внесения в государственный кадастр недвижимости результатов определения кадастровой стоимости по дату внесения в государственный кадастр недвижимости результатов определения кадастровой стоимости, полученных при проведении очередной государственной кадастровой оценки или в ходе осуществления кадастрового учета объекта недвижимости или кадастрового учета изменений объекта недвижимости, но не позднее чем в течение пяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости оспариваемых результатов определения кадастровой стоимости.



Изменится ли кадастровая стоимость земельного участка в случае его перевода в категорию земель населенных пунктов? Как определяется кадастровая стоимость в этом случае?



В случае перевода земельного участка в категорию земель населенных пунктов из иной категории его кадастровая стоимость определяется путем умножения значения удельного показателя кадастровой стоимости земель соответствующего вида разрешенного использования для кадастрового квартала населенного пункта, граничащего с кадастровым кварталом, в котором расположен земельный участок, на площадь земельного участка.



В случае если кадастровый квартал, в котором расположен земельный участок, граничит более чем с одним кадастровым кварталом населенного пункта, то для определения кадастровой стоимости земельного участка используется минимальное значение удельного показателя кадастровой стоимости земель соответствующего вида разрешенного использования для граничащих кадастровых кварталов.



Почему отсутствует кадастровая стоимость у земельного участка?



Для определения кадастровой стоимости земельного участка используются такие характеристики, как его площадь, разрешенное использование и категория земель. При отсутствии в сведениях земельного участка одной из этих характеристик, кадастровую стоимость определить невозможно.



Также кадастровая стоимость земельного участка может отсутствовать в связи с отсутствием в утвержденных результатах государственной кадастровой оценки земель удельных показателей кадастровой стоимости, необходимых для определения кадастровой стоимости земельного участка. Определение кадастровой стоимости земельного участка в данном случае возможно только в рамках проведения государственной кадастровой оценки.



Благодаря телефонному консультированию граждане получили ответы на вопросы по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости и получили сведения о кадастровой стоимости интересующих объектов недвижимости. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: fkprosreestr29 просмотров: 39

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