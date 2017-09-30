Сотрудники Арктического спасательного центра покатали детей на аэроходе

Члены патриотических и спортивных секций, в том числе ВПК "Орден", покатались на аэроходе - знакомство с катером на подушке для ребят организовали сотрудники Арктического спасательного центра МЧС России.Аэроход - быстрый и очень эффективный вид транспорта, который может двигаться по воде, льду или над ровной поверхностью за счет слоя воздуха, нагнетаемого под днище. Такая техника для нашего города - редкость, используется в основном для спасательных операций. Узнать о таком средстве и тем более покататься на нём было очень интересно! Благодарим за предоставленную возможность Арктический спасательный центр МЧС России.Также Центром "Патриот" для всех участников экскурсии на аэроходе были организованы площадки, где дети вместе с родителями могли собрать спилс-карту Архангельской области и поучиться метать спасательную выброску и конец Александрова.