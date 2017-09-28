Сотрудники ИК-5 предотвратили попытку передачи запрещенных предметов осужденным

В исправительную колонию №5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма) отбывающим наказание пытались передать сотовые телефоны и комплектующие к ним, спрятанные ухищренным способом.При досмотре передачи от гражданки Х. на имя осужденного Н. сотрудниками ИК-5 были обнаружены предметы, запрещенные к использованию в местах лишения свободы. В двойном дне в трех металлических контейнерах были найдены и изъяты два мобильных телефона, гарнитура к средствам связи, USB кабель и Wi-Fi роутер.В отношении правонарушительницы составлен протокол об административной ответственности в соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ. В учреждении по данному факту проводится проверка.