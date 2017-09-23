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Сотрудники Росреестра обсудили с архангельскими приставами вопросы взаимодействия

сегодня 13:05
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20 сентября состоялась рабочая встреча с участием представителей филиала Росреестра» и управления Федеральной службы судебных приставов.
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Участники встречи обсудили вопросы предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, функционирования электронных сервисов, используемых при направлении документов о наложении ареста на недвижимое имущество или о запрете совершать определенные действия с недвижимым имуществом, а также порядок предоставления документов судебными приставами-исполнителями для государственной регистрации прав должников.
Автор: Филиал Ф.
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