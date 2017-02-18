Архангельск: Новости компаний

Нешуточные дискуссии разгораются последнее время вокруг байкальского омуля. Популяция данного подвида арктического омуля находится под угрозой исчезновения, и её вылов планируют полностью запретить, как минимум на два-три года.

Но поможет ли такой шаг восстановлению популяции, или причина вымирания рыбы вовсе не в чрезмерном вылове и есть другие пути к сохранению вида?



Рыбоохранные организации на протяжении многих лет вели мониторинг состояния популяции и определяли допустимые объемы добычи омуля, исходя из которых, распределялись квоты между промышленниками и коренными народами. Причем на местных жителей квот выделялось больше чем на промысел, но всё происходило в рамках, установленных наукой.



Конечно, переловить этой рыбы могли. Учитывая поразительные умения и упорство наших браконьеров, такой разрекламированный представитель семейства лососёвых как омуль, который, вдобавок, имеет исключительный вкус, вполне мог привлечь внимание дичекрадов. Однако рыбу ловят на Байкале уже очень давно, и проблема никогда ещё не стояла настолько остро.



«Наше предложение – ввести запрет с начала 2017 года на три года и посмотреть, что дальше будет с популяцией» – заявил Глава Росрыболовства Илья Шестаков в конце прошлого года – «Но ученые говорят, что при хорошей работе по охране и воспроизводству за пять лет запас может восстановиться».



На самом же деле, проблема лежит глубже и заключается в общей экологической ситуации вокруг озера. Не секрет, что уровень воды в этом ценнейшем резервуаре давно упал ниже критического уровня и продолжает снижение. Естественно, рыба не может радоваться такому расположению дел – мало того, что её ужимают территориально, так ещё и страдает её кормовая база. Ледовая кромка опускается и уничтожает целые виды водорослей и зоопланктона, которые являются основой пищевой цепочки водоёма, в следствии гибнут мелкие рыбёшки и ракообразные, которыми, в свою очередь, не брезгает и омуль.



Почему же опускается уровень воды? – Ответ на поверхности. Один из ключевых факторов – это деятельность гидроэлектростанций расположенных по побережью Байкала, которые берут воду из озера. Конечно, есть специалисты, которые утверждают, что уровень сам меняется раз в 25 лет, и скоро вода вернётся, и советуют не выдумывать экологических катастроф. В этих словах есть доля правды, но, по всей видимости, такие же специалисты убеждали правительство на протяжении многих лет не трогать Байкальский Целлюлозно-бумажный комбинат, который почти 38 лет выливал в озеро миллионы тонн ядовитых отходов. Помимо этого, из-за отхода воды высыхают торфяники, что приводит к обширным лесным пожарам, а некоторые местные незатейливые предприниматели, продолжают заливать берега отходами.



Росрыболовство уже прикладывает усилия к восстановлению популяции омуля – запрет на вылов – это действенная мера, которая автоматически сделает сам оборот продукта нелегальным. В советское время подобный запрет уже вводился, правда, продержался он целых 13 лет. Однако нельзя не учитывать, что на 2017 год запланировано увеличить выпуск молоди – малька на 30% до 2 млн. штук, и личинки на 40% до 55 млн. штук, так что, этот срок должен сократиться.



Будем надеяться, что такие комплексные меры на этот раз помогут омулю выжить. Но даже если так, остаются вопросы. Например, поможет ли государство тем, кто потеряет работу из-за запрета? И что будет дальше с экологией Байкала? – Тут расчет только на добросовестность народа и чиновников.

