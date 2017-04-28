Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Специалисты Архангельской области отрабатывали навыки оказания помощи подросткам В Архангельске прошел обучающий семинар-тренинг «Профилактика подростковых самоубийств», который провели специалисты областного «Центра поддержки молодой семьи». В семинаре приняли участие специалисты, работающие с молодыми ребятами, из: Архангельска, Приморского, Пинежского, Каргопольского, Холмогорского и других районов области.



Участники семинара получили специальные знания и отработали практические навыки оказания помощи суицидально настроенному подростку.



- Я считаю, что эта тема актуальна и очень востребована. Неплохо бы подобные семинары проводить и для родителей, чтобы они видели признаки суицидального поведения детей. В критической ситуации самое главное распознать, и вовремя оказать помощь при возникновении опасности самоубийства, - поделилась своими впечатлениями педагог-психолог архангельской школы №28 Галина Колесникова. - Отдельное спасибо организаторам за методические пособия, которые я обязательно использую в работе.



Подобные семинары проходят в центре уже на протяжении нескольких лет и очень востребованы у педагогов-психологов, воспитателей, специалистов по соцработе различных учреждений области. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Вера Л. просмотров: 43

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