Архангельск: Новости компаний

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Специалисты Архангельской области отрабатывали навыки оказания помощи подросткам

В Архангельске прошел обучающий семинар-тренинг «Профилактика подростковых самоубийств», который провели специалисты областного «Центра поддержки молодой семьи».
В семинаре приняли участие специалисты, работающие с молодыми ребятами, из: Архангельска, Приморского, Пинежского, Каргопольского, Холмогорского и других районов области. 

Участники семинара получили специальные знания и отработали практические навыки оказания помощи суицидально настроенному подростку. 

- Я считаю, что эта тема актуальна и очень востребована. Неплохо бы подобные семинары проводить и для родителей, чтобы они видели признаки суицидального поведения детей. В критической ситуации самое главное распознать, и вовремя оказать помощь при возникновении опасности самоубийства, - поделилась своими впечатлениями педагог-психолог архангельской школы №28 Галина Колесникова. - Отдельное спасибо организаторам за методические пособия, которые я обязательно использую в работе. 

Подобные семинары проходят в центре уже на протяжении нескольких лет и очень востребованы у педагогов-психологов, воспитателей, специалистов по соцработе различных учреждений области.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Вера Л.
просмотров: 43
дата: 28.04.17 | 16:54
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