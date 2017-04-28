Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Специалисты «Архэнерго» - лучшие в соревнованиях по плаванию среди энергетиков 22 апреля в плавательном бассейне «Водник» г. Архангельска состоялись соревнования по плаванию в рамках ХХIII Областной спартакиады «Электропрофсоюз-2017». В них приняли участие сотрудники энергетических предприятий Архангельской области, в том числе аппарата управления филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») и производственных отделений филиала: Архангельских, Вельских и Плесецких электросетей, а также ПАО «ТГК-2» и ПАО «Архэнергосбыт».



Соревнования проводились как в личном, так и в командном первенстве. На старт в этом году вышли более 50 энергетиков из Архангельска, Вельска, Северодвинска, Плесецка и других городов Архангельской области.



Нешуточная борьба развернулась за медали в каждой возрастной группе, призовые места разделяли доли секунды.



По результатам личных заплывов на 50 метров вольным стилем в индивидуальном зачёте среди женщин в группе до 35 лет первой к финишу приплыла Юлия Ливенцова (аппарат управления «Архэнерго»), серебро завоевала Татьяна Ананьина (Архангельские электрические сети), бронза - у Марии Твердохлеб (Архангельские электрические сети).



Среди мужчин до 35 лет первым приплыл к финишу Владислав Полудницин (аппарат управления «Архэнерго»), вторым стал Дмитрий Губенский (Вельские электрические сети). Третье место завоевал Роман Нифантьев (аппарат управления «Архэнерго»).



У мужчин старше 35 лет первое место у Андрея Сидоренко (Плесецкие электрические сети).



Таким образом, работники «Архэнерго» заняли почти все призовые места соревнований.



В командном зачёте первое место занял коллектив аппарата управления «Архэнерго», второе – у Архангельских электрических сетей, на третьем месте – команда Северодвинской ТЭЦ-2.



Областная спартакиада энергетиков продолжится 13 мая соревнованиями по шахматам, гиревому спорту, дартсу и настольному теннису, которые пройдут во Дворце спорта профсоюзов г. Архангельска. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: arhenergo просмотров: 41

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