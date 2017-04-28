Архангельск: Новости компаний

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Специалисты «Архэнерго» - лучшие в соревнованиях по плаванию среди энергетиков

22 апреля в плавательном бассейне «Водник» г. Архангельска состоялись соревнования по плаванию в рамках ХХIII Областной спартакиады «Электропрофсоюз-2017».
В них приняли участие сотрудники энергетических предприятий Архангельской области, в том числе аппарата управления филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») и производственных отделений филиала: Архангельских, Вельских и Плесецких электросетей, а также ПАО «ТГК-2» и ПАО «Архэнергосбыт».

Соревнования проводились как в личном, так и в командном первенстве. На старт в этом году вышли более 50 энергетиков из Архангельска, Вельска, Северодвинска, Плесецка и других городов Архангельской области.

Нешуточная борьба развернулась за медали в каждой возрастной группе, призовые места разделяли доли секунды.

По результатам личных заплывов на 50 метров вольным стилем в индивидуальном зачёте среди женщин в группе до 35 лет первой к финишу приплыла Юлия Ливенцова (аппарат управления «Архэнерго»), серебро завоевала Татьяна Ананьина (Архангельские электрические сети), бронза - у Марии Твердохлеб (Архангельские электрические сети).

Среди мужчин до 35 лет первым приплыл к финишу Владислав Полудницин (аппарат управления «Архэнерго»), вторым стал Дмитрий Губенский (Вельские электрические сети). Третье место завоевал Роман Нифантьев (аппарат управления «Архэнерго»).

У мужчин старше 35 лет первое место у Андрея Сидоренко (Плесецкие электрические сети).

Таким образом, работники «Архэнерго» заняли почти все призовые места соревнований.

В командном зачёте первое место занял коллектив аппарата управления «Архэнерго», второе – у Архангельских электрических сетей, на третьем месте – команда Северодвинской ТЭЦ-2.

Областная спартакиада энергетиков продолжится 13 мая соревнованиями по шахматам, гиревому спорту, дартсу и настольному теннису, которые пройдут во Дворце спорта профсоюзов г. Архангельска.
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автор: arhenergo
просмотров: 41
дата: 28.04.17 | 18:09
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