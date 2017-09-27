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Новости компаний | Главные новости

Специалисты Центра поддержки молодой семьи приняли участие в молодежном форуме

сегодня 09:18
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23-24 сентября в Новодвинске прошёл II Форум работающей молодёжи. Мероприятие собрало более 200 представителей со всех уголков Архангельской области.
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На форуме присутствовала работающая молодежь, сотрудники учреждений и организаций различных отраслей промышленности, специалисты сферы молодёжной политики, студенты из вузов и ссузов, почётные гости и эксперты.
    
«У молодых специалистов для достижения профессиональных высот должно быть всё в порядке и в семейных отношениях. Поэтому специалисты нашего учреждения не остались в стороне и рассказали участникам Форума о программах, семинарах, тренингах, помогающих молодежи решить различные кризисные ситуации, возникающие в жизни. В Центре выстроена системная и последовательная работа по оказанию психолого-педагогичекой и юридической помощи для молодёжи и молодых семей» - поделилась заместитель директора Центра Ольга Миловидова.
Автор: Вера Л.
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Специалисты Центра поддержки молодой семьи приняли участие в молодежном форуме
Специалисты Центра поддержки молодой семьи приняли участие в молодежном форуме
23-24 сентября в Новодвинске прошёл II Форум работающей молодёжи. Мероприятие собрало более 200 представителей со всех уголков Архангельской области.
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