Специалисты Центра поддержки молодой семьи приняли участие в молодежном форуме

На форуме присутствовала работающая молодежь, сотрудники учреждений и организаций различных отраслей промышленности, специалисты сферы молодёжной политики, студенты из вузов и ссузов, почётные гости и эксперты.«У молодых специалистов для достижения профессиональных высот должно быть всё в порядке и в семейных отношениях. Поэтому специалисты нашего учреждения не остались в стороне и рассказали участникам Форума о программах, семинарах, тренингах, помогающих молодежи решить различные кризисные ситуации, возникающие в жизни. В Центре выстроена системная и последовательная работа по оказанию психолого-педагогичекой и юридической помощи для молодёжи и молодых семей» - поделилась заместитель директора Центра Ольга Миловидова.