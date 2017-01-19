Архангельск: Новости компаний

Yamaha Viking 540 IV – отличный снегоход, как для охоты и рыбалки, так и для работы. «Ямаховская» серия VK стабильно держится в топе продаж утилитарных снегоходов. Причин тому множество, и в первую очередь это доказанная временем и эксплуатацией в самых различных условиях надежность. На «540-й» модели используется старый знакомый любителей марки – 535-кубовый двухтактный двигатель с воздушным охлаждением, питающийся от одного карбюратора Mikuni. Двигатель легко запускается в мороз как с электростартера, так и с тросового дублера.
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г. Северодвинск
магазин "Техносам", Архангельское шоссе, 41
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