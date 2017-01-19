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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Специальное предложение на снегоход Yamaha VK540IV

Снегоход VK540IV (2016 модельного года) по выгодной цене: было — 710 000 рублей, стало — 570 000 рублей.
Yamaha Viking 540 IV – отличный снегоход, как для охоты и рыбалки, так и для работы. «Ямаховская» серия VK стабильно держится в топе продаж утилитарных снегоходов. Причин тому множество, и в первую очередь это доказанная временем и эксплуатацией в самых различных условиях надежность. На «540-й» модели используется старый знакомый любителей марки – 535-кубовый двухтактный двигатель с воздушным охлаждением, питающийся от одного карбюратора Mikuni. Двигатель легко запускается в мороз как с электростартера, так и с тросового дублера.

Ждем вас по адресам:

г.Архангельск
салон Ямаха Мотор Центр, ул. Воскресенская, 116, стр. 5
магазин "Носорог", Наб. Северной Двины, 24, ТЦ "ПРАГА"
 
г. Северодвинск
магазин "Техносам", Архангельское шоссе, 41
магазин "Лес и Дом", ул. Ломоносова, 75, ДБ «Северное сияние» 

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автор: Лес и Дом
просмотров: 72
дата: 19.01.17 | 17:32
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