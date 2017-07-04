Спецслужбы оперативно обезвредили муляж взрывного устройства на объекте «Архэнерго»

30 июня в производственном отделении «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») состоялись учения по обнаружению взрывного устройства.



По сценарию учений в административном здании Архангельских электросетей был заложен муляж самодельного взрывного устройства. Сотрудник охраны обнаружил в вестибюле здания полиэтиленовый пакет, в котором находился посторонний предмет (коробка с проводами, по всем своим внешним признакам похожая на самодельное взрывное устройство). Об этом сотрудник охраны незамедлительно сообщил в службу безопасности и руководству «Архэнерго», вызвал группу быстрого реагирования и наряд полиции, а также сотрудников ФСБ и МЧС (условно). Персонал производственного отделения и часть техники были эвакуированы, опасная территория оцеплена сигнальной лентой до прибытия сотрудников УМВД.



Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники частного охранного предприятия и следственная группа УМВД России по г. Архангельску. После осмотра предмета, по всем признакам похожего на СВУ, было приято решение передать его сотрудникам полиции и эвакуировать с производственной базы.



«Учения показали своевременность реагирования всех служб в случае угрозы террористического характера, готовность работников охранного предприятия, органов внутренних дел и самих энергетиков к действиям при возникновении ЧС. Сотрудники охраны совместно с представителями полиции продемонстрировали слаженные, скоординированные и правильные действия. Эвакуация персонала прошла оперативно. Все меры предосторожности соблюдены», - рассказал заместитель начальника службы безопасности «Архэнерго» Дмитрий Боровик.



Отметим, что на производственных базах предприятия и стратегических объектах энергосистемы региона действует жесткий контрольно-пропускной режим. Центры питания надежно ограждены и поставлены под охрану, за порядком на подстанциях следит дежурный персонал электросетей. Охрана административных объектов осуществляется круглосуточно силами частного охранного предприятия. Периметр охраняемых зданий оборудован видеокамерами. Все помещения административных зданий оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом сигнала «Тревога» на пост охраны.