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Архангельск: Новости компаний

     

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Спеши купить квартиру: новые акции февраля от «Аквилон-Инвест»

В субботу 11 февраля с 11:00 в офисах холдинга «Аквилон-Инвест» в Архангельске и Северодвинске для всех желающих пройдет очередная «Ипотечная суббота».
Все участники мероприятия смогут получить полную информацию о возводимых жилых комплексах, а также о программах ипотечного кредитования по конкретным объектам и дополнительных скидках при покупке квартир. «Ипотечная суббота» пройдет в Архангельске на ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон-Инвест», 6 этаж, телефон/факс: (8182) 65-00-08, ив  Северодвинске на Морской пр.,15, 3 этаж (вход с правого торца), телефон: (8184) 52-00-00.
 
Напомним, что накануне Нового года компания ввела в строй 58 тыс. кв. м. В настоящее время «Аквилон-Инвест» возводит в Санкт-Петербурге, Архангельске и Северодвинске 12 жилых комплексов (19 домов, до 300 тыс. кв. м жилья, а также помещений общественно-делового назначения). В ближайших планах – еще 7 новых жилых комплексов, в перспективе – до 400 тыс. кв. м.
 
Новая акция холдинга «Аквилон-Инвест» - «КОП» - «Квартира - Отделка - Паркинг», действует только в течение февраля при покупке квартир в Архангельске и в Санкт-Петербурге. В столице Поморья готовую квартиру с отделкой и паркинг можно приобрести всего за 1,99 млн. рублей, при заключении договора участия в долевом строительстве квартиры площадью 28,23 кв. м в самом высоком жилом доме - ЖК «Империал» (2-я очередь) с использованием рассрочки, предоставляемой застройщиком, и паркинга площадью 16,9 кв. м при 100% оплате. В городе на Неве акция действует при заключении договора участия в долевом строительстве квартир любой площади в ЖК «4YOU» с использованием рассрочки, предоставляемой застройщиком, а также машино-места в паркинге при его 100% оплате. Количество квартир и парковочных мест ограничено.

В Северодвинске с 1 февраля действует акция «Квартира и Отделка». В городе корабелов готовую квартиру с отделкой можно приобрести всего за 1,39 млн. рублей, при заключении договора участия в долевом строительстве квартиры площадью 31,95 кв. м в ЖК «PARUS» на пл. им. Пашаева с использованием рассрочки, предоставляемой застройщиком. Количество квартир ограничено.
 
Также в Архангельске продолжает действовать скидка в 100 тыс. рублей при покупке паркингов (за исключением паркинга у ЖК «АLPHA»).
 
В течение февраля «Аквилон-Инвест» в Архангельске и Северодвинске проводит для своих клиентов, заключивших договоры долевого участия, новый розыгрыш дополнительных подарков. Среди них: два сертификата на кухню по 50 тыс. рублей и два сертификата «МВидео» по 50 тыс. рублей.

По акции «Легко отделались» при покупке квартир в ЖК «Империал» (2-я очередь), ЖК «Омега Хаус»,  ЖК «Ломоносовский», ЖК «Аврора» (2-я и 3-я очередь), ЖК «Парус» чистовую отделку можно заказать с 50% скидкой - 2,5 тыс. рублей за кв. м.

Кроме того, при покупке квартир в ЖК «Омега Хаус» с площадью 81,66 кв. м, а также квартир в ЖК «Триумф-2», ЖК «Империал» (1-я очередь), ЖК «Попова, 34» чистовая отделка делается в подарок.  При этом, покупателям квартир в ЖК «Комфорт» предоставляется пакетное предложение: скидка 150 тыс. рублей - все 2-х комнатные квартиры (стандартные и евро и евро планировка), 200 тыс. рублей - на все евро 3-х комнатные квартиры.
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автор: akviloninvest
просмотров: 38
дата: 07.02.17 | 11:53
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