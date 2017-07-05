Спрашивали? Отвечаем!

Каким образом можно внести в ЕГРН сведения об адресе электронной почты и телефонном номере правообладателя?

Согласно Федеральному закону №218-ФЗ от 13.07.2015 при поступлении запроса о предоставлении сведений об объекте недвижимого имущества, собственник этого объекта уведомляется о поступлении такого запроса при помощи электронной почты или посредством смс-сообщений. Уведомление правообладателя объекта недвижимости возможно только в том случае, если информация о его электронной почте, или телефонном номере содержится в ЕГРН.В соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ от 13.07.2015 заинтересованное лицо вправе обратиться в орган регистрации прав с заявлением о внесении сведений об адресе электронной почты и/или телефонном номере правообладателя в ЕГРН. Форма такого заявления установлена Приказом Министерства экономического развития №920 от 08.12.2015.Внесение в ЕГРН адреса электронной почты и персональных данных правообладателя объекта недвижимости – это гарантия оперативного получения от органа регистрации прав собственником объекта недвижимого имущества информации, имеющей важное значение.