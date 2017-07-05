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Спрашивали? Отвечаем!

сегодня 08:24
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Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу отвечает на вопросы правообладателей объектов недвижимости.
 
 
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На электронную почту моего сына приходят уведомления о поступлении в орган регистрации прав запросов о предоставлении сведений в отношении квартиры, которой мы владеем совместно на праве долевой собственности. Почему я, как второй собственник не получаю таких уведомлений?

Согласно Федеральному закону №218-ФЗ от 13.07.2015 при поступлении запроса о предоставлении сведений об объекте недвижимого имущества, собственник этого объекта уведомляется о поступлении такого запроса при помощи электронной почты или посредством смс-сообщений. Уведомление правообладателя объекта недвижимости возможно только в том случае, если информация о его электронной почте, или телефонном номере содержится в ЕГРН.

Каким образом можно внести в ЕГРН сведения об адресе электронной почты и телефонном номере правообладателя?

В соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ от 13.07.2015 заинтересованное лицо вправе обратиться в орган регистрации прав с заявлением о внесении сведений об адресе электронной почты и/или телефонном номере правообладателя  в ЕГРН. Форма такого заявления установлена Приказом Министерства экономического развития №920 от 08.12.2015.
Внесение в ЕГРН адреса электронной почты и персональных данных правообладателя объекта недвижимости – это гарантия оперативного получения от органа регистрации прав собственником объекта недвижимого имущества информации, имеющей важное значение.
Автор: fkprosreestr29
101 0
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