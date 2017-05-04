Архангельск: Новости компаний

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Спрашивали - отвечаем

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу отвечает на вопросы граждан, связанные с кадастровой стоимостью объектов недвижимости
Можно ли получить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о кадастровой стоимости доли объекта недвижимости?

Сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости являются дополнительными сведениями об объекте недвижимости.

Действующим законодательством не предусмотрено определение и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости доли в праве на объект недвижимости.
 
В 2017 году в Единый государственный реестр недвижимости были внесены сведения о двух земельных участках с одинаковыми характеристиками категории земель сельскохозяйственного назначения. Земельные участки находятся недалеко друг от друга, но располагаются на территории разных муниципальных районов. Почему кадастровая стоимость земельных участков различна?

Кадастровая стоимость земельных участков земель сельскохозяйственного назначения (за исключением земельных участков, расположенных в границах садоводческих, огороднических и дачных объединений) определяется путем умножения среднего для муниципального района значения удельного показателя кадастровой стоимости соответствующей группы вида разрешенного использования  на площадь земельного участка. Таким образом, кадастровая стоимость земельных участков отличается вследствие применения различных значений удельных показателей кадастровой стоимости, утвержденных Правительством Архангельской области.
 
Как определяется кадастровая стоимость земельных участков, образованных путем раздела?

В случае образования новых земельных участков путем разделения существующего земельного участка (преобразуемый земельный участок) кадастровая стоимость образуемых земельных участков определяется путем умножения площади указанных земельных участков на удельный показатель кадастровой стоимости преобразуемого земельного участка.
 
 
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автор: fkprosreestr29
просмотров: 8
дата: 04.05.17 | 09:54
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