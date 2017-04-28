Архангельск: Новости компаний

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Станислав Говорухин и Дмитрий Страшнов подписали кадетов и суворовцев на журнал

Обладателями подписки на журнал «Военный» стали Московское суворовское училище, Московский казачий кадетский корпус, Пансион воспитанниц Министерства обороны и Московский музыкальный кадетский корпус.
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной думы, народный артист Российской Федерации, кинорежиссер Станислав Говорухин и генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов оформили благотворительную подписку в адрес столичных учебных заведений во время презентации журнала «Военный», состоявшейся сегодня на Моспочтамте. В рамках постоянно действующей благотворительной акции Почты России «Дерево добра» гости и участники мероприятия смогли оформить бесплатную подписку на издание для профильных военных образовательных учреждений.

Обладателями подписки на журнал стали, в частности, Московское суворовское военное училище, Московский казачий кадетский корпус, Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации и Московский музыкальный кадетский корпус.

«Созданное в 2015 году собственное подписное агентство Почты России продолжает успешно развиваться. В настоящее время в нем уже более 2 000 газет и журналов, включая федеральные, региональные, районные и специализированные. Рад, что в нашем каталоге появилось еще одно замечательное издание – журнал «Военный». Уверен, что в библиотеках военных образовательных учреждений, для которых сегодня была оформлена благотворительная подписка, это издание займет достойное место», - отметил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.
Акция Почты России по благотворительной подписке «Дерево добра» проводится уже третий год подряд. Она получила самую активную поддержку у издательского сообщества, со стороны представителей власти, общественных и культурных деятелей, звезд эстрады, которые поддерживают эту благородную инициативу своим примером.

В центральных отделениях Почты России городов и районных центров установлены баннеры «Дерево добра», информирующие клиентов о благотворительной акции. Все желающие могут подарить подписку, самостоятельно выбрав издание из подписных каталогов и социальное учреждение из списков, предложенных операторами почтовой связи.

Поучаствовать в акции также можно на сайте.
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автор: postarh
просмотров: 44
дата: 28.04.17 | 16:47
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