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Старшеклассники области в рамках проекта «Мой шаг в будущее» посетили вузы Москвы

вчера 12:24
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Обучающиеся Школы для одаренных детей Дворца детского и юношеского творчества посетили лучшие вузы Москвы.
 
 
 
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Поездка состоялась в рамках проекта по профессиональному самоопределению «Мой шаг в будущее» с 26 ноября по 2 декабря.

Как рассказывает Нина Николаевна Мырцева, руководитель ШОД, старшеклассники побывали в четырёх крупнейших университетах России.

В МГУ на физическом факультете ребята узнали об истории создания факультета, о развития физики и астрономии в вузе; в музее физики они ознакомились с экспозицией старинных физических приборов, которые использовались в научных исследованиях и преподавании предмета на факультете в 19 и 20 веках, а также посетили научные лаборатории кафедры акустики.

Представители студенческого союза для юных архангелогородцев провели обзорную экскурсию по главному зданию МГУ, студенты поделились своими впечатлениями об обучении на математическом факультете, учёные факультета рассказали о значении и роли математики в системе человеческих знаний.

На юридическом факультете МГУ ребята побывали в ситуационном центре студенческих инициатив, в шахматном клубе, в учебных аудиториях, музее истории факультета.
Интересно прошла встреча со студентами МГИМО(У): старшекурсники рассказали о событиях вуза, продемонстрировали владение изучаемыми в университете языками, провели экскурсию по институтам и факультетам, ответили на все вопросы, связанные с поступлением. Завершилось ознакомление с университетом посещением книжного центра «Аргумент», где «шодовцы» смогли приобрести всю необходимую литературу для подготовки к вступительным испытаниям в МГИМО и ЕГЭ, а также сувениры с символикой старейшего учебного заведения.

В НИУ ВШЭ (Высшая школа экономики) состоялось знакомство с факультетом гуманитарных наук (школой исторических наук, школой культурологии, школой лингвистики, школой филологии, школой философии).

В национальном исследовательском технологическом Московском университете металлов и сплавов (МГИ НИТУ МИСиС) перед ребятами выступил профессор, доктор технических наук Николай Иванович Абрамкин, который рассказал о стратегии развития горного дела в России. Группа ребят побывала на экскурсии в музее минералогии и на кафедре открытых горных разработок.

Как всегда интересной и познавательной была экскурсия по зданию Парламента.
В Государственной Думе архангельские школьники встретились с российским политическим деятелем, руководителем аппарата управления партии КПРФ Ниной Александровной Останиной.
И поскольку в рамках проекта «Мой шаг в будущее» предусмотрена культурная программа, для участников поездки были организованы экскурсии по Москве, в Исторический музей, Большой театр.

Традиционно прошла встреча с выпускниками ШОД, ныне студентами МГУ, МГИМО(У), НИУ ВШЭ, ФСБ, РУДН, РАНХИС и др. вузов. Они рассказали о факультетах, на которых обучаются, об участии в олимпиадах, о системе рейтинговых оценок, системе обучения по модулям, о бытовых условиях, об устройстве на работу и о многом другом.

В конце поездки был проведён устный опрос обучающихся. Многие отметили, что такие поездки очень полезны, так как помогают увидеть все плюсы и минусы образовательных возможностей вузов, а также точнее определиться с направлением обучения, с вузом и факультетом, будущей специальностью, повышают мотивацию к дальнейшему совершенствованию полученных знаний в базовой школе.
 
Автор: gbjyth
233 0
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