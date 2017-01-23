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Архангельск: Новости компаний

     

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Стартап для предпринимателей: открытие бизнес-школы «Синергия» в Архангельске

Мечтаете запустить собственный бизнес, или проработать новое направление и идею, но не знаете как это сделать? Вы сделаете это в прямом смысле своими руками.

17-18-19 февраля 2017 года Школа Бизнеса «Синергия» запускает  проект Synergy Startup: 3 дня на стартап-заводе. За 3 дня участникам предстоит создать свой бизнес или свой новый проект, от упаковки и настройки рекламной кампании до полноценного бухгалтерского учета.

Это не только для новичков, а в большей части для всех кто хочет "прокачать" себя в этих задачах. 

Экспертный совет и менторы завода:

Мы собрали лучших из лучших. Эти люди создали по несколько собственных успешных проектов. Они обжигались, набивали шишки, но получили бесценный опыт. Они поделятся с вами этим опытом и только теми инструментами, которые работают. 

Как подготовиться?

Не надо бросаться мониторить информацию по модулям и впопыхах изучать бизнес-литературу. Наши менторы сами вам расскажут, что и когда читать.

Отмените тусовки с друзьями 17-19 февраля, предупредите родных и близких, чтобы не тревожили вас по пустякам. Постарайтесь выспаться.

Обязательно пройдите чек-лист по самоопределению. Сделайте это заранее, выполнение задания требует времени и вдумчивой работы.

А теперь дайте себе обещание. «Отныне я:

  • ·         Независимая личность,
  • ·         Зарабатываю столько, сколько хочу,
  • ·         Занимаюсь только интересной мне работой,
  • ·         Ем здоровую пищу,
  • ·         Одеваюсь в бутиках, а костюмы мне шьет собственный портной,
  • ·         Езжу на море, когда и куда захочу,
  • ·         Вкладываюсь в свое образование».

Дали? А теперь — за дело! Все подробности на сайте проекта. Если возникнут вопросы - звоните (8182)46-05-32.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Александр А.
просмотров: 55
дата: 23.01.17 | 15:10
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