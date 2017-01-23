Архангельск: Новости компаний

17-18-19 февраля 2017 года Школа Бизнеса «Синергия» запускает проект Synergy Startup: 3 дня на стартап-заводе. За 3 дня участникам предстоит создать свой бизнес или свой новый проект, от упаковки и настройки рекламной кампании до полноценного бухгалтерского учета.
Это не только для новичков, а в большей части для всех кто хочет "прокачать" себя в этих задачах.
Экспертный совет и менторы завода:
Мы собрали лучших из лучших. Эти люди создали по несколько собственных успешных проектов. Они обжигались, набивали шишки, но получили бесценный опыт. Они поделятся с вами этим опытом и только теми инструментами, которые работают.
Как подготовиться?
Не надо бросаться мониторить информацию по модулям и впопыхах изучать бизнес-литературу. Наши менторы сами вам расскажут, что и когда читать.
Отмените тусовки с друзьями 17-19 февраля, предупредите родных и близких, чтобы не тревожили вас по пустякам. Постарайтесь выспаться.
Обязательно пройдите чек-лист по самоопределению. Сделайте это заранее, выполнение задания требует времени и вдумчивой работы.
А теперь дайте себе обещание. «Отныне я:
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· Независимая личность,
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· Зарабатываю столько, сколько хочу,
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· Занимаюсь только интересной мне работой,
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· Ем здоровую пищу,
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· Одеваюсь в бутиках, а костюмы мне шьет собственный портной,
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· Езжу на море, когда и куда захочу,
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· Вкладываюсь в свое образование».
Дали? А теперь — за дело! Все подробности на сайте проекта. Если возникнут вопросы - звоните (8182)46-05-32.