Архангельск: Новости компаний

Мечтаете запустить собственный бизнес, или проработать новое направление и идею, но не знаете как это сделать? Вы сделаете это в прямом смысле своими руками.

17-18-19 февраля 2017 года Школа Бизнеса «Синергия» запускает проект Synergy Startup: 3 дня на стартап-заводе. За 3 дня участникам предстоит создать свой бизнес или свой новый проект, от упаковки и настройки рекламной кампании до полноценного бухгалтерского учета.

Это не только для новичков, а в большей части для всех кто хочет "прокачать" себя в этих задачах.

Экспертный совет и менторы завода:

Мы собрали лучших из лучших. Эти люди создали по несколько собственных успешных проектов. Они обжигались, набивали шишки, но получили бесценный опыт. Они поделятся с вами этим опытом и только теми инструментами, которые работают.

Как подготовиться?

Не надо бросаться мониторить информацию по модулям и впопыхах изучать бизнес-литературу. Наши менторы сами вам расскажут, что и когда читать.

Отмените тусовки с друзьями 17-19 февраля, предупредите родных и близких, чтобы не тревожили вас по пустякам. Постарайтесь выспаться.

Обязательно пройдите чек-лист по самоопределению. Сделайте это заранее, выполнение задания требует времени и вдумчивой работы.

А теперь дайте себе обещание. «Отныне я:

· Независимая личность,

· Зарабатываю столько, сколько хочу,

· Занимаюсь только интересной мне работой,

· Ем здоровую пищу,

· Одеваюсь в бутиках, а костюмы мне шьет собственный портной,

· Езжу на море, когда и куда захочу,

· Вкладываюсь в свое образование».

Дали? А теперь — за дело! Все подробности на сайте проекта. Если возникнут вопросы - звоните (8182)46-05-32.