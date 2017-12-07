Стартовали продажи машиномест в паркинге ЖК «Green Park» холдинга «Аквилон Инвест»
вчера 22:34
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Проект первого в Архангельске жилого эко-комплекса, который возводится холдингом «Аквилон Инвест» по требованиям международных стандартов, включает 4-х этажный паркинг на 88 машиномест.
Закрытый паркинг получит систему фильтрации воздуха с газоанализаторами. Стоимость места для хранения автомобиля начинается от 590 тыс. рублей. Первые 10 покупателей получают дополнительную скидку в 10%. При покупке квартиры и паркинга в течение месяца, и 100% оплате за машиноместо скидка составит 20%. При полной оплате покупки только места в паркинге скидка будет составлять 10%. И такая же скидка предоставляется тем, кто приобретает квартиру и машиноместо в рассрочку, которая предоставляется до 31 марта 2020 года
ЖК «Green Park» строится в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой в квартале, ограниченном ул. Выучейского – набережной Северной Двины – ул. Розы Люксембург – пр. Ломоносова. С верхних этажей будет открываться вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор. Рядом расположены три детсада, две школы, Северный Арктический федеральный университет, поликлиника, несколько торговых центров.
В настоящее время на 1-й очереди строители завершают кирпичную кладку стен 4-го этажа. На 2-й очереди выполнены земляные работы по устройству котлована и погружение 90% основного объема свай. Все этапы строительства курирует специалист-эколог.
Жилой комплекс состоит из 4-х секций жилой площадью почти 22 тыс. кв. м на 318 квартир. Комплексное благоустройство прилегающей территории выполняется на основе технологии «Двор, свободный от машин» по единой green-концепции. Планируется разбивка собственного всесезонного парка с аллеями, ландшафтный эко-дизайн озеленения, прокладка пешеходных тротуаров из палубной доски, установка детской игровой площадки с веревочным парком и площадки для отдыха с малыми архитектурными формами из натурального дерева, уличных тренажеров, освещение территории с использованием светодиодных фонарей. Изначально создаются условия для раздельного сбора мусора. Отдельная площадка предназначена для выгула собак со специализированными контейнерами и пакетами для отходов. Вся прилегающая к дому территория оборудуется дренажной системой, обеспечивающей эффективное водоотведение. Также во дворе предусмотрена зона Wi-Fi. Предусмотрена открытая автостоянка, в том числе с местами для маломобильных групп населения.
Необходимо отметить, что по городской программе развития застроенных территорий, на участке строящегося ЖК «Green Park» холдингом «Аквилон Инвест» было расселено 4 аварийных деревянных дома, в которых проживало 55 человек.