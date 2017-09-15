В Архангельске стартовал набор в военно-патриотический клуб «Орден»
сегодня 08:58
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Интересные занятия по стрельбе, туризму, медицине и другим видам подготовок, различные игры, соревнования и другие мероприятия - все это можно найти в военно-патриотическом клубе.
Ребята, которые давно хотели начать заниматься в клубе "Орден", кто был на сборах, мастер-классах, в лагерях и кому понравилось, кто хочет получить знания по военно-патриотическим дисциплинам - приглашаем к нам в клуб!
Расписание:
Группа №1 (1-4 класс, 7-11 лет)
пн, ср - 16:30-18:00
первое занятие - 18 сентября в 16:30 (пн)
Группа №2 (5-6 классы, 11-13 лет)
вт, чт - 16:30-18:00
первое занятие - 19 сентября в 16:30 (вт)
Группа №3 (7-8 классы, 13-15 лет)
ср - 18:00-19:30
пт - 16:30-18:00
первое занятие - 20 сентября в 18:00 (ср)
Группа №4 (9-11 классы, 15-18 лет)
вт, чт - 18:00-19:30
первое занятие - 19 сентября в 18:00 (вт)
Занятия бесплатные, проходят в Военно-патриотическом клубе "Орден" (Кедрова, 34, к.2, одноэтажное здание). На первое занятие с собой иметь сменную обувь, тетрадь, ручку.