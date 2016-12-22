Архангельск: Новости компаний

В зале заседания администрации МО «Город Новодвинск» стратегическую сессию провели специалисты агентством стратегических разработок Архангельской области Правительства Архангельской области.
Данное мероприятие проводилось в рамках разработки стратегии социально-экономического развития региона.
Результатом групповой работы должно стать определение приоритетов социально-экономического развития территории.
В здании администрации собралась целевая аудитория из представителей муниципальных органов управления, молодёжи, членов общественных организаций, работников бюджетной сферы и предпринимательства.
Модератором стратсессии выступил заместитель руководителя агентства стратегических рахработок Денис Тюпышев
- Мы работаем с населением во всех муниципальных образованиях области, - рассказал Денис Анатольевич. – Проводим групповые работы среди молодёжи, предпринимателей, профессиональных и территориальных сообществ. В итоге нами будет принят единый продукт с приоритетами жителей области. Он станет основой для экспертной группы при разработке стратегии социально-экономического развития Архангельской области.
Присутствующие на стратегической сессии новодвинцы среди основных приоритетов определили развитие морского порта Архангельск, создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, развитие крупных отраслей промышленности и реальную поддержку молодёжного сектора в образовании, досуге и трудоустройстве.