Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Стратегическая сессия в Новодвинске В зале заседания администрации МО «Город Новодвинск» стратегическую сессию провели специалисты агентством стратегических разработок Архангельской области Правительства Архангельской области. Данное мероприятие проводилось в рамках разработки стратегии социально-экономического развития региона.



Результатом групповой работы должно стать определение приоритетов социально-экономического развития территории.



В здании администрации собралась целевая аудитория из представителей муниципальных органов управления, молодёжи, членов общественных организаций, работников бюджетной сферы и предпринимательства.



Модератором стратсессии выступил заместитель руководителя агентства стратегических рахработок Денис Тюпышев



- Мы работаем с населением во всех муниципальных образованиях области, - рассказал Денис Анатольевич. – Проводим групповые работы среди молодёжи, предпринимателей, профессиональных и территориальных сообществ. В итоге нами будет принят единый продукт с приоритетами жителей области. Он станет основой для экспертной группы при разработке стратегии социально-экономического развития Архангельской области.



Присутствующие на стратегической сессии новодвинцы среди основных приоритетов определили развитие морского порта Архангельск, создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, развитие крупных отраслей промышленности и реальную поддержку молодёжного сектора в образовании, досуге и трудоустройстве. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Нина С. просмотров: 71

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