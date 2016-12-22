наверх
Новости Архангельска
22 декабря, четверг 16:25
$61.64
64.61
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Стратегическая сессия в Новодвинске

В зале заседания администрации МО «Город Новодвинск» стратегическую сессию провели специалисты агентством стратегических разработок Архангельской области Правительства Архангельской области.
Данное мероприятие проводилось в рамках разработки стратегии социально-экономического развития региона.

Результатом групповой работы должно стать определение приоритетов социально-экономического развития территории.

В здании администрации собралась целевая аудитория из представителей муниципальных органов управления, молодёжи, членов общественных организаций, работников бюджетной сферы и предпринимательства.

Модератором стратсессии выступил заместитель руководителя агентства стратегических рахработок Денис Тюпышев

- Мы работаем с населением во всех муниципальных образованиях области, - рассказал Денис Анатольевич.  – Проводим групповые работы среди молодёжи, предпринимателей, профессиональных и территориальных сообществ. В итоге нами будет принят единый продукт с приоритетами жителей области. Он станет основой для экспертной группы при разработке стратегии социально-экономического развития Архангельской области.

Присутствующие на стратегической  сессии новодвинцы среди основных приоритетов определили развитие морского порта Архангельск, создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, развитие крупных отраслей промышленности и реальную поддержку молодёжного сектора в образовании, досуге и трудоустройстве.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: Нина С.
просмотров: 71
дата: 22.12.16 | 11:14
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2016 News29.ru все права защищены