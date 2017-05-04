Архангельск: Новости компаний

После завершившихся в Краснодаре командного Чемпионата России и Всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия, наши стрелки вернулись домой с победой.

Чемпионат России принёс спортсменам Регионального центра спортивной подготовки «Поморье» первое место в общекомандном зачёте, шесть золотых и три бронзовые медали в командных упражнениях.



На Всероссийских соревнованиях успешно выступили Леонид Екимов – две золотые и одна бронзовая медали, Дарья Вдовина – золотая медаль и Станислав Кузнецов – «бронза».



Впереди у спортсменов новые старты. Мастера спорта международного класса Дарья Вдовина и Алена Суслонова примут участие в составе сборной команды России в Этапе Кубка Мира по пулевой стрельбе, который пройдет в середине мая в Мюнхене. Мастер спорта Михаил Исаков также готовится к международным соревнованиям, которые пройду в конце мая в Чехии. А в июле в Баку на Этапе Кубка Мира выступит заслуженный мастер спорта Сергей Круглов.