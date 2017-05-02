Архангельск: Новости компаний

«Центр семейной медицины» в округе Майская Горка (Архангельск) начнёт свою работу в конце 2019 года. Об этом сообщил руководитель компании-инвестора Павел Урбан.

Ввод в строй новой поликлиники даст возможность обеспечить первичной медико-санитарной помощью от 8 до 15 тысяч жителей округа Майская Горка.



Заместитель министра здравоохранения Алексей Крюков напомнил, что работа над решением вопроса новой поликлиники для жителей Майской Горки началась еще в 2014 году. Сейчас медицинскую помощь жителям округа оказывает филиал городской поликлиники №2.

— Майская Горка – динамично развивающийся район города с интенсивной застройкой и увеличивающейся плотностью населения, – отметил Алексей Крюков. – Именно поэтому правительство региона ещё в 2014 году приняло принципиальное решение о реализации масштабного инвестиционного проекта по созданию в округе центра семейной медицины на основе государственно-частного партнерства.



Проект включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области. В конце прошлого года, после завершения всех необходимых юридических процедур, под строительство клиники был выделен земельный участок на пересечении улиц Прокопия Галушина и Полины Осипенко.



Отметим, что в состав рабочей группы министерства здравоохранения, которая курирует строительство поликлиники, включен представитель ветеранской организации округа Майская Горка.



Сейчас проектная организация заканчивает работы по формированию эскизного решения внешнего вида здания. Строительно-монтажные работы начнутся летом этого года.



В центре семейной медицины будут работать врачи общей практики и кабинет неотложной помощи. Также в центре можно будет пройти комплекс диагностических исследований – лабораторные исследования, УЗИ-диагностика, рентген-диагностика, МРТ.



Необходимо подчеркнуть, что услуги центра семейной медицины будут предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области за счёт средств обязательного медицинского страхования в соответствии с утвержденными тарифами.