Архангельск: Новости компаний

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Строительство новой поликлинике в округе Майская Горка начнётся этим летом

«Центр семейной медицины» в округе Майская Горка (Архангельск) начнёт свою работу в конце 2019 года. Об этом сообщил руководитель компании-инвестора Павел Урбан.
Ввод в строй новой поликлиники даст возможность обеспечить первичной медико-санитарной помощью от 8 до 15 тысяч жителей округа Майская Горка.
 
Заместитель министра здравоохранения Алексей Крюков напомнил, что работа над решением вопроса новой поликлиники для жителей Майской Горки началась еще в 2014 году. Сейчас медицинскую помощь жителям округа оказывает филиал городской поликлиники №2.
— Майская Горка – динамично развивающийся район города с интенсивной застройкой и увеличивающейся плотностью населения, – отметил Алексей Крюков. – Именно поэтому правительство региона ещё в 2014 году приняло принципиальное решение о реализации масштабного инвестиционного проекта по созданию в округе центра семейной медицины на основе государственно-частного партнерства.
 
Проект включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области. В конце прошлого года, после завершения всех необходимых юридических процедур, под строительство клиники был выделен земельный участок на пересечении улиц Прокопия Галушина и Полины Осипенко.
 
Отметим, что в состав рабочей группы министерства здравоохранения, которая курирует строительство поликлиники, включен представитель ветеранской организации округа Майская Горка.
 
Сейчас проектная организация заканчивает работы по формированию эскизного решения внешнего вида здания. Строительно-монтажные работы начнутся летом этого года.
 
В центре семейной медицины будут работать врачи общей практики и кабинет неотложной помощи. Также в центре можно будет пройти комплекс диагностических исследований – лабораторные исследования, УЗИ-диагностика, рентген-диагностика, МРТ.
 
Необходимо подчеркнуть, что услуги центра семейной медицины будут предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области за счёт средств обязательного медицинского страхования в соответствии с утвержденными тарифами.
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автор: dvinalander
просмотров: 8
дата: 02.05.17 | 15:32
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