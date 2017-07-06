Студенческий строительный отряд «Новодвинский» приступил к работе

С 3 июля в парке на берегу реки Северная Двина начались работы по благоустройству.

Молодежный строительный отряд «Новодвинский» в составе восьми студентов новодвинского индустриального техникума под чётким контролем специалистов МБУ «Флора - Дизайн» косят траву, вырубают сухостой, убирают молодую поросль деревьев.

- Идея создания студенческих отрядов на территории города Новодвинска принадлежит главе города Сергею Фёдоровичу Андрееву и генеральному директору АО «Архангельский ЦБК» Дмитрию Игоревичу Зылёву, - отметил директор МБУ «Флора - Дизайн» Андрей Коротков. - Сейчас ребята занимаются облагораживанием парка на берегу реки. В дальнейшем они буду задействованы на объектах благоустройства всего города и это уборка травы, покраска, установка малых архитектурных форм. Нареканий к работе студентов у нас нет. Ребята работают ответственно, с задором и понимают, что делают благое дело.

Напомним, что инициатива проведения работ по благоустройству парка на берегу реки Северной Двины принадлежит городской экологической организации О2. Эту идею поддержал генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» дмитрий Зылёв, а крупнейшее предприятие лесопромышленной отрасли оказало финансовую помощь в реализации данного мероприятия.