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Студенты СПбГУ разработали уникальный прибор ночного видения для смартфонов

сегодня 09:59
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Молодые люди представили миниатюрное устройство - zm, благодаря которому смартфоны, планшеты, фотоаппараты и экшн-камеры могут вести фото- и видеосъемку в абсолютной темноте.
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Необычный прибор ночного видения (ПНВ) в несколько десятков раз дешевле традиционных ПНВ. Концепция нового устройства родилась из идеи игрушки для младшего брата.

Матрицы цифровых фотоаппаратов воспринимают широкий спектр излучения, включая невидимый для человека и животных. Смартфоны и фотоаппараты оборудованы специальными фильтрами, которые отсекают все лишние частоты, в том числе инфракрасный диапазон.

Благодаря этому картинка получается естественной. Стремление создать устройство, которое бы обходило инфракрасные фильтры смартфонов, и привело к появлению ПНВ zÖm - уникального устройства, которому нет аналогов в мире. Прибор разрабатывался с чистого листа, его создатели использовали исключительно свои идеи и личный опыт.

Принцип работы ПНВ zÖm: прибор генерирует ИК-излучение с длиной волны 740-850 нм. Мощный поток излучения в приборе преодолевает ИК-фильтр камеры, так как он не в состоянии противостоять такому мощному потоку. В зависимости от технических возможностей камеры четыре излучателя zÖm позволяют "видеть" на расстояние до 300 метров. Создатели устройства применили инфракрасные излучатели на основе арсенида галлия для получения столь внушительных результатов. Термоменеджмент обеспечивает корпус из магниевого сплава с тепловыми трубками. Питается ПНВ от аккумулятора или батарейки типа ААА.

Главные достоинства zÖm - универсальность и простота применения. Его не нужно "согласовывать" со смартфоном или камерой. Необходимо только совместить оптическую ось прибора и камеры, приложив устройство к задней крышке смартфона. Объектив камеры в этом случае выполняет роль видоискателя, а дисплей превращается в монитор. zÖm фиксируется на тыльной стороне смартфона при помощи многоразового скотча. Устройство прекрасно работает с любыми смартфонами - от самых дешевых до дорогих. Кроме того, ТТХ прибора возрастает параллельно с возможностями камер дорогих телефонов, более чувствительных к инфракрасному излучению.

Использовать zÖm можно и с экшн-камерой. Смартфон с прибором, установленным при помощи переходника на оптический прицел, может пригодиться охотникам. Широкое применение ПНВ zÖm может найти также в службах охраны.

Инфракрасные прожекторы zÖm представлены двумя моделями: zÖm-toy и zÖm-pro.

Профессиональная версия отличается от базовой частотой излучения - 900 нм - и позволяет регулировать мощность. Корпус прибора имеет дополнительные перья охлаждения и тефлоновое покрытие. Аппарат изготовлен в соответствии с классом пылевлагозащищенности ip 67.

Непрерывное время работы zÖm-pro - около часа.

Как рассказали разработчики zÖm, изначально планировалось использовать устройство для развлечения, ведь оно задумывалось как игрушка. Но в ходе разработки стало ясно, что спектр применения zÖm куда более широк. В игровой индустрии ПНВ пригодится в тактических играх и в ночных экскурсиях в лесу. Как шутят разработчики, их прибор - это игрушка для мальчишек любого возраста от одного до ста лет.

Большинство функционально близких zÖm устройств, которые предлагают другие компании, намного дороже и менее унифицированы. Так, цифровой ПНВ американского производства NEPVS-14 рассчитан на применение только с конкретной камерой и на данный момент имеет стоимость около $4500 - это почти в 300 раз дороже устройства zÖm. ПНВ zÖm можно использовать в комбинации с любым недорогим смартфоном, это не ухудшит потребительские характеристики прибора.

Сейчас zÖm-toy можно заказать на официальном сайте www.noisen.ru по акционной цене (акция действует с 01.06.2017 до 01.09.2017), которая может быть более чем в 20 раз ниже, чем стоимость традиционного ПНВ. Цена действует при условии регистрации: нужно просто подписаться на новости компании. Планируемая дата начала производства zÖm в России - конец 2017 года. Следующий этап - серийное изготовление приборов в Китае. В сентябре, до старта производства, будет запущена кампания по сбору средств на серийное изготовление устройства. Разработчики прибора уделили внимание также защите интеллектуальной собственности: ведь принцип действия прибора довольно прост, и, имея в руках серийный образец, его легко можно подделать.

Основатели проекта zÖm уверены в его успехе, так как доступность и невысокая цена прибора позволит каждому испытать незабываемое ощущение - видеть в полной темноте и при этом без специального дорогостоящего оборудования, на дисплее привычного и удобного смартфона.
О компании

Разработчики прибора ночного видения zÖm - это команда молодых специалистов с опытом разработки осветительной техники. Реализация проекта даст возможность энтузиастам основать собственную компанию и воплотить массу других идей.
Автор: profpr
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