Архангельск: Новости компаний

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Студенты колледжа культуры изучают острые социальные проблемы

В Архангельском колледже культуры и искусства состоялись ежегодные Педагогические чтения.
В колледже культуры 27 апреля состоялись IV Педагогические чтения «Организация образовательного процесса в колледже: личный и коллективный опыт».

Ставшее уже традиционным, мероприятие проводилось с целью активизации исследовательской и творческой деятельности преподавателей. Чтения открыла директор колледжа О.Н. Захарова. Она отметила важность их методической составляющей, особенно в контексте подготовки к прохождению образовательным учреждением государственной аккредитации по реализуемым в учебном процессе программам подготовки специалистов среднего звена. Это обстоятельство, собственно, и определило тематику выступлений.

Одна из доминант современного образования - исследовательская деятельность. В неё вовлечены не только преподаватели, но и студенты. Вполне закономерно, что чтения начались с выступлений двух студенток - Анны Наумовой и Анастасии Рюминой (специальность Социально-культурная деятельность). Девушки продемонстрировали свою гражданскую зрелость, взявшись за изучение острых социальных проблем. Область их исследовательских интересов - вопросы организации досуга молодежи, причины Интернет-зависимости, профилактика негативных явлений в молодежной среде, а также направления социально-культурной реабилитации молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

Аня презентовала фрагмент курсового проекта «Социально-культурная активность молодежи в сфере досуга» применительно к обучающимся колледжа. Она аргументировала актуальность своего исследования тем, что сфера досуга во многом определяет личностное становление человека. Исследование проводилось методом анкетирования студентов специальностей Народное художественное творчество, Дизайн, Живопись и Социально-культурная деятельность. Результаты исследования и выводы, сделанные Аней, безусловно, будут востребованы в работе как педагогического коллектива, так и студсовета колледжа.

Анастасия Рюмина обосновала и обобщила основные формы и методы социокультурной реабилитации наименее защищенной категории населения – молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Визуальное сопровождение её выступления никого не оставило равнодушным.

Исследовательской деятельностью обучающихся успешно руководит преподаватель специальности Социально-культурная деятельность Г.А. Дундина. Опыт участия её подопечных в работе Педагогических чтений – тому подтверждение.

Обучающиеся, поступившие в колледж на базе основного общего образования, получают первый опыт исследовательской работы при изучении общеобразовательных дисциплин. Преподаватель Т.В. Булыгина ознакомила присутствующих с методикой организации индивидуального проектирования в рамках дисциплины «Мировая художественная культура».

И.А. Бубновская рассказала о специфике подготовки выпускных квалификационных работ студентов заочной формы обучения специальности Социально-культурная деятельность. Значительная часть деятельности студентов-заочников в этом направлении, начиная от замысла и заканчивая практическим воплощением, носит характер самостоятельной работы. Студенты заочной формы, как правило, уже трудоустроены в сфере культуры и имеют базу для реализации своих учебно-творческих мероприятий. Ирина Анатольевна привела конкретные примеры их практического применения (участие в социально-значимых акциях, конкурсных мероприятиях др.).

Т.А. Ермакова - преподаватель специальности Живопись, познакомила аудиторию с опытом участия в IV Международном форуме педагогов-художников и Международной педагогической конференции «Художественная образовательная среда как фактор развития участников образовательного процесса». Они прошли в конце марта в Санкт-Петербурге.

Одно из требований, предъявляемых к педагогу в условиях развития образования на современном этапе – формирование методической компетентности. Поэтому неслучайно основной блок программы чтений составили актуальные вопросы учебно-методического сопровождения образовательного процесса.

В рамках чтений слушателям был представлен пакет программно-методической документации с учетом современных требований: от рабочей программы учебной дисциплины и профессионального модуля до технологической карты занятия.

Так, преподаватель М.В. Попова поделилась опытом составления рабочей программы и фонда оценочных средств на примере учебной дисциплины «География». Технологию разработки рабочей программы профессионального модуля поэтапно раскрыла преподаватель библиотечных дисциплин С.В. Степоржинская. О формировании фонда оценочных средств, предназначенных для оценивания знаний, умений и компетенций обучающихся в рамках модуля, проинформировала коллег М.Г. Червенчук.

И.Г. Зиновьева (хореографическое творчество) и Р.В. Абрамовский (театральное творчество) продемонстрировали аудитории свои варианты планирования занятий при изучении тем профессионального модуля Организационно-творческая деятельность. С точки зрения преподавателей, технологическая карта – один из наиболее оптимальных способов планирования учебного процесса.

Программу Педагогических чтений завершила своим выступлением методист Центра непрерывного профессионального образования (структурного подразделения колледжа) Н.Г. Колыбина. Она проанализировала опыт организации и проведения Открытого областного конкурса детского художественного творчества «Кисточка». Выставка в настоящее время работает в стенах колледжа.

В завершение чтений директор О.Н. Захарова и председатель оргкомитета О.А. Дойкова вручили всем докладчикам сертификаты участников.
 
По материалам Педагогических чтений
 
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автор: KKiI
просмотров: 22
дата: 04.05.17 | 09:40
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