Архангельск: Новости компаний

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Студенты колледжа культуры объясненились в любви Вениамину Павловичу Полякову

Студенты выпускного театрального курса Архангельского колледжа культуры и искусства почтили память его старейшего преподавателя Вениамина Павловича Полякова спектаклем по произведениям Булата Окуджавы "Меж песней и судьбой..."
Студенты выпускного театрального курса 14 февраля представили зрителям пронзительный, насыщенный молодой творческой энергией и выразительными пластическими сценами спектакль по произведениям Б. Окуджавы «Меж песней и судьбой...» (руководитель – О.Б. Супрун). Театральная публика знакома с этой работой, ставшей знаковым профессиональным достижением театрального курса и его Мастера. Только на этот раз и спектакль состоялся в особенном, эмоционально и духовно напряженном контексте, и зрительская аудитория была необычной по составу. В зале находились люди, пришедшие в колледж почтить память его старейшего преподавателя - Вениамина Павловича Полякова… Он ушёл от нас в конце декабря, не успев порадоваться в кругу близких и друзей своему 95-летию, которого так ждал и до которого не успел дожить… И всё же день рождения состоялся – и это прежде всего заслуга студентов и их руководителя.

Мы все знаем, что Память как категория вселенского масштаба, сопряжённая с жизнью тех, кто так или иначе входил и входит в орбиту личностного существования человека, - не может исчезнуть… В информационном поле, находящемся уже за пределами земного бытия, пересекаются линии жизней, судеб, воспоминаний огромного количества людей… И чем значительнее личность, тем крепче и напряжённее нити, связующие прошлое с настоящим и, конечно, настоящее с будущим…

…Память о суровых испытаниях человека на нравственную и физическую стойкость под пулями и бомбами, несокрушимая вера в победу Добра и Справедливости были воплощены студентами в сценическом действии, показавшем их гражданскую и личностную зрелость… Стихи, песни, пластические и образные решения спектакля создали в зале сокровенную и эмоционально насыщенную атмосферу причастности к событиям военного времени, дали возможность услышать чистые голоса вчерашних «школяров», попавших в эпицентр боевых действий, почувствовать боль утраты… Студенты играли спектакль прежде всего для Вениамина Павловича, который в молодые годы пережил всё то, что происходило на сцене… Его незримое присутствие вдохновляло молодых актёров, делая их игру предельно правдивой и выразительной.

…После спектакля, когда актёры спустились в зал, а на экране возник живой, неповторимый, мудрый, необыкновенно обаятельный Вениамин Павлович, читающий стихи и рассказывающий о себе, стало в полной мере очевидно: те, кого мы любим, остаются с нами навсегда. Хотелось говорить о Вениамине Павловиче, восхищаться его талантами, профессионализмом, интеллектом, добротой, которой у него было столько, что хватало на всех! Многие из пришедших на вечер поделились своими воспоминаниями о человеке, который для одних был Учителем, для других – коллегой по совместной работе, для третьих – другом, для четвёртых - соседом, а для близких – отцом, дедом, прадедом…

Ольга Борисовна Супрун – верная ученица Вениамина Павловича, сама ставшая преподавателем и продолжательницей его дела – «вела» присутствующих в зале по лабиринтам Памяти, каждый из которых был отмечен каким-то ярким эпизодом, конкретным событием, фактом - либо в годы учёбы, либо в период совместной работы с Вениамином Павловичем, либо в общении с ним… У всех знавших его – свой Вениамин Павлович, родной, близкий, неповторимый…Старшее поколение учеников представляли Н.И. Коновалова и Ю.П. Окунев. Их жизнь успешно сложилась в профессии, а затем в административной и научной деятельности, но уроки режиссуры и актёрского мастерства, которые дал им Вениамин Павлович, они помнят и сейчас… Для них Учитель – непререкаемый авторитет как в области театрального искусства, так и педагогической работы.

… Директор Архангельского кукольного театра В.М. Морозов, актрисы И. Воронина, Н. Сибирцева (последняя работала ранее в Онежском народном театре, с которым много лет сотрудничал Вениамин Павлович) светло и проникновенно поведали аудитории о своем уникальном опыте общения с человеком, стоявшим у истоков их нравственного, духовного и личностного становления…

… Т.Ф. Золотикова преподнесла в дар семье педагога написанную ею книгу «Театр как состояние души», представляющую собой сборник архивных документов, фотоматериалов, воспоминаний о Вельском народном театре юного зрителя. Тамара Фёдоровна преисполнена благодарности к Учителю, жизнь которого в театральном пространстве всегда была для неё примером.

… З. Гергаулову, свою любимую ученицу, Вениамин Павлович приобщил не только к профессии, но и дал жизненные ориентиры, столь необходимые в театральном мире.

… Всё, что было в колледже культуры 14 февраля, - есть наше общее объяснение в любви Вениамину Павловичу, выражение благодарности за то, что он позволил нам присутствовать в его жизни, а теперь уже хранить память о нём, ибо дорогие нам люди, даже покидая земную обитель, остаются вместе с нами до тех пор, пока мы живы – потом уже начинается другая история…

О. Дойкова

Фотографии предоставлены внуком В.П. Полякова - Дмитрием Гладким и студентами IV театрального курса колледжа культуры
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автор: KKiI
просмотров: 29
дата: 18.02.17 | 12:06
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