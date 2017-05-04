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Архангельск: Новости компаний

     

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Студенты престижных вузов выбрали Tele2

Сотовый оператор Tele2 вошел в топ-100 самых привлекательных работодателей России и занял первое место среди телеком-компаний.
Таковы результаты рейтинга Changellenge Best Company Award, составленного на основании мнений студентов с высоким потенциалом – перспективных учащихся лучших российских вузов.

Changellenge Best Company Award − это ежегодная премия в сфере бренда работодателя. Исследование проводится на основании онлайн-опроса и показывает отношение будущих профессионалов к ведущим компаниям России и мира. От других рейтингов его отличает фокус на мнении самых перспективных студентов и выпускников престижных университетов.

В этом году все респонденты исследования Changellenge Best Company Award были разделены на три группы по направлению обучения: бизнес, IT-специальности и технические дисциплины. Во всех трех категориях Tele2 опередила других игроков рынка мобильной связи, став лидером отрасли как самый привлекательный работодатель. Студенты инженерных специальностей поставили компанию на 40-е место, будущие специалисты в области информационных технологий – на 44-е, в рейтинге изучающих бизнес-направление оператор стал 67-м.

В онлайн-опросе приняли участие более 4 000 студентов из 25 лучших вузов России по версии рейтинга «Эксперт-РА». В число респондентов входят молодые люди с высоким средним баллом диплома, владеющие иностранными языками и имеющими опыт работы или стажировки.

Подробная информация о рейтинге представлена на сайте Changellenge.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Tele2
просмотров: 17
дата: 04.05.17 | 09:41
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