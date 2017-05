Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Студенты престижных вузов выбрали Tele2 Сотовый оператор Tele2 вошел в топ-100 самых привлекательных работодателей России и занял первое место среди телеком-компаний.



Changellenge Best Company Award − это ежегодная премия в сфере бренда работодателя. Исследование проводится на основании онлайн-опроса и показывает отношение будущих профессионалов к ведущим компаниям России и мира. От других рейтингов его отличает фокус на мнении самых перспективных студентов и выпускников престижных университетов.



В этом году все респонденты исследования Changellenge Best Company Award были разделены на три группы по направлению обучения: бизнес, IT-специальности и технические дисциплины. Во всех трех категориях Tele2 опередила других игроков рынка мобильной связи, став лидером отрасли как самый привлекательный работодатель. Студенты инженерных специальностей поставили компанию на 40-е место, будущие специалисты в области информационных технологий – на 44-е, в рейтинге изучающих бизнес-направление оператор стал 67-м.



В онлайн-опросе приняли участие более 4 000 студентов из 25 лучших вузов России по версии рейтинга «Эксперт-РА». В число респондентов входят молодые люди с высоким средним баллом диплома, владеющие иностранными языками и имеющими опыт работы или стажировки.



Подробная информация о рейтинге представлена на сайте

