Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Судостроители Архангельской области наладили сотрудничество с финскими коллегами В Хельсинки, в конце апреля состоялось одно из крупнейших мероприятий для судостроителей Арктического региона – Arctic Shipping Forum. С докладом «Освоение Арктики, как импульс для развития гражданского судостроения в Архангельской области и международного сотрудничества» выступил директор Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности "Созвездие" Сергей Смирнов.



В своем выступлении Сергей Смирнов остановился на деятельности Судостроительного кластера Архангельской области, чьим активным участником ассоциация «Созвездие» является практически с момента создания кластера.



Напомним, Судостроительный инновационный кластер создан в 2012 году и сразу же вошел в перечень пилотных инновационных кластеров Минэкономразвития России. За период с 2012 по 2016 год участниками кластера реализован ряд инвестиционных, инфраструктурных и научно-образовательных проектов. На сегодняшний день, в состав кластера входят более 40 участников – от якорных заводов судостроительной отрасли региона («Севмаш», «Звездочка»), до совсем небольших предприятий, которые занимаются поставками различного оборудования.



В последние годы кластер показывал хорошую динамику по ряду ключевых показателей: в 1,5 раза выросла выработка на одного работника на предприятиях кластера, что значительно превышает общероссийские показатели, объем отгруженной продукции с 2013 года вырос в 1,7 раза; это связано, в основном, с выполнением государственного оборонного заказа.



По словам Сергея Смирнова, на сегодняшний день, предприятия-участники Судостроительного кластера Архангельской заинтересованы в привлечении зарубежных партнеров по ряду направлений возможного сотрудничества.



«Это, прежде всего, совместное строительство гражданских судов, для использования в Арктических широтах, строительство многофункциональных и вспомогательных судов для освоения шельфовых проектов, а также создание морской специальной техники, обновление промыслового флота региональных компаний. Пути такого сотрудничества могут быть различные: от создания совместных предприятий на базе верфей Архангельской области, до строительства производственных мощностей по изготовлению судового комплектующего оборудования», - отметил представитель Судостроительного кластера Архангельской области.



Участники форума – представители различных финских судостроительных компаний и поставщиков оборудования заинтересовались таким предложением.



Напомним, на базе Корпорации развития Архангельской области создан Центр кластерного развития, который занимается координацией участников, в том числе, Судостроительного инновационного кластера региона.

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