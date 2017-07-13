TOY RU приготовила подарки призерам шоу «Фейерверк талантов»
сегодня 00:24
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13 мая в «Ква-Ква парке» состоялся финал шоу «Фейерверк талантов». Яркое событие собрало около 70 участников различных возрастов и огромное количество зрителей.
13 мая в «Ква-Ква парке» состоялся финал шоу «Фейерверк талантов». Яркое событие собрало около 70 участников различных возрастов и огромное количество зрителей.
На сцене ТРЦ «XL» юные дарования сразились за звание самых талантливых в различных номинациях: «Танцы», «Голос», «Чтецы», «Цирковые этюды». Конкурс талантов собрал на сцене действительно лучших из лучших, подарив как участникам, так и гостям фейерверк эмоций.
Хореографическая студия «Успех» с танцем «Миньоны» и Народный ансамбль бального танца «Вдохновение» из города Владимир – были награждены почетными грамотами и билетами в «Ква-Ква парк».
Компания TOY.RU подарила всем победителям увлекательную настольную игру Криббедж.
Главный приз от TOY.RU
– игра Клуэдо – была вручена солистке танцевального коллектива «Майя» Арине Якуничкиной.