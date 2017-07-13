Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
10.07.17
1243
11.07.17
567
10.07.17
548
11.07.17
523
11.07.17
510
11.07.17
471
11.07.17
440
реклама
реклама
Новости компаний
11.07.17
179
10.07.17
162
10.07.17
157
10.07.17
137
10.07.17
134
10.07.17
115
11.07.17
109
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

TOY RU приготовила подарки призерам шоу «Фейерверк талантов»

сегодня 00:24
41 0
13 мая в «Ква-Ква парке» состоялся финал шоу «Фейерверк талантов». Яркое событие собрало около 70 участников различных возрастов и огромное количество зрителей.
 >
13 мая в «Ква-Ква парке» состоялся финал шоу «Фейерверк талантов». Яркое событие собрало около 70 участников различных возрастов и огромное количество зрителей.
 
На сцене ТРЦ «XL» юные дарования сразились за звание самых талантливых в различных номинациях: «Танцы», «Голос», «Чтецы», «Цирковые этюды». Конкурс талантов собрал на сцене действительно лучших из лучших, подарив как участникам, так и гостям фейерверк эмоций.
 
Хореографическая студия «Успех» с танцем «Миньоны» и Народный ансамбль бального танца «Вдохновение» из города Владимир – были награждены почетными грамотами и билетами в «Ква-Ква парк».
 
Компания TOY.RU подарила всем победителям увлекательную настольную игру Криббедж.
 
Главный приз от TOY.RU – игра Клуэдо – была вручена солистке танцевального коллектива «Майя» Арине Якуничкиной.
Автор: SergeyVlad
41 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Два сотрудника архангельской больницы ответят в суде за смерть младенца в клинике
Новости компаний | Новости раздела
 
Цикл мероприятий ко Дню военно-морского флота пройдет в библиотеках Архангельска
Цикл мероприятий ко Дню военно-морского флота пройдет в библиотеках Архангельска
Муниципальные библиотеки города Архангельска приглашают читателей на мероприятия, посвященные Дню военно-морского флота.
сегодня 00:31
36
 
TOY RU приготовила подарки призерам шоу «Фейерверк талантов»
TOY RU приготовила подарки призерам шоу «Фейерверк талантов»
13 мая в «Ква-Ква парке» состоялся финал шоу «Фейерверк талантов». Яркое событие собрало около 70 участников различных возрастов и огромное количество зрителей.
сегодня 00:24
42
 
Молодые архангельские семьи собрались в библиотеке для изучения Северного края
Молодые архангельские семьи собрались в библиотеке для изучения Северного края
11 июля в Октябрьской библиотеке № 2 прошла встреча участников клуба молодых родителей «Аистёнок». На этот раз молодые семьи собрались вместе, чтобы лучше изучить родной край.
вчера 17:01
111
 
Архангельские кадастровики рассказали о некоторых вопросах учета земель
Архангельские кадастровики рассказали о некоторых вопросах учета земель
Специалисты Кадастровой палаты по Архангельской области и Ненецкому автономному округу ответили на вопросы граждан по кадастровому учету и исправлению ошибок в ЕГРН.
вчера 16:48
101
 
Жители Архангельской области предпочитают обращаться за назначением пенсии онлайн
Жители Архангельской области предпочитают обращаться за назначением пенсии онлайн
С начала года 7325 жителей области подали заявление о назначении пенсии через Личный кабинет на сайте ПФР и Портал госуслуг. Это 72% от общего количества поступивших заявлений о назначении пенсии.
вчера 16:47
97
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080