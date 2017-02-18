Архангельск: Новости компаний

Так романтично назывался концерт, который проходил 14 февраля. Перед зрителями выступили творческие коллективы и артисты МУК НГКЦ: хореографический ансамбль "Атлантис", эстрадная студия "Эдельвейс", вокалистка Елена Аверина.
В промежутках между яркими номерами ведущие рассказывали залу об истории возникновения праздника, чувстве любви и его роли в жизни каждого человека.
- Прекрасный концерт раскрасил этот вечер в яркие краски, - поделилась впечатлениями одна из зрительниц Ольга Яковлева. - Очень добрые номера, талантливые дети. Спасибо нашим учреждениям культуры, которые радуют нас праздниками и в середине рабочей недели.