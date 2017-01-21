Архангельск: Новости компаний

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Театрализованную «Работу над ошибками» устроят в «Архангелогородской сказке»

Архангельских школьников приглашают 11 февраля в филиал АГКЦ на Чумбарова-Лучинского, 15. В 14 часов там состоится театрализованное представление "Работа над ошибками" детской группы театра "Поморская артель".
Ребята узнают поучительную историю об ученице 4-го класса Варваре! Девочка не хочет делать уроки и забрасывает свои учебники в угол. Но обиженные книги оживают и отправляют ее в волшебный мир. В сказочной стране она встретится со всеми своими ошибками и, конечно же, исправит их. И лишь после этого Варвара вернется домой и поймет, как важно и интересно учиться в школе.

Особенно приключения Варвары придутся по душе детям младшего школьного возраста. Стоимость билета -150 рублей.

Адрес филиала АГКЦ: пр. Чумбарова–Лучинского, 15. Телефон для справок: 652001, 8(964)2988020, Дарья. Подробности на страничке ВК.
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автор: Сказка А.
просмотров: 52
дата: 21.01.17 | 14:10
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