Архангельск: Новости компаний

Ребята узнают поучительную историю об ученице 4-го класса Варваре! Девочка не хочет делать уроки и забрасывает свои учебники в угол. Но обиженные книги оживают и отправляют ее в волшебный мир. В сказочной стране она встретится со всеми своими ошибками и, конечно же, исправит их. И лишь после этого Варвара вернется домой и поймет, как важно и интересно учиться в школе.
Особенно приключения Варвары придутся по душе детям младшего школьного возраста. Стоимость билета -150 рублей.
Адрес филиала АГКЦ: пр. Чумбарова–Лучинского, 15. Телефон для справок: 652001, 8(964)2988020, Дарья. Подробности на страничке
ВК.