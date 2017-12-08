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Новости компаний | Главные новости

Тельцы оказались самыми верными клиентами Tele2

сегодня 14:43
68 1
Tele2 с помощью Big Data выявил самый прагматичный знак зодиака на Северо-Западе. Cамым активным пользователем пакетных тарифов среди представителей зодиакальных созвездий стал овен.
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В этом году при помощи обезличенных данных на основе Big Data оператор проанализировал абонентскую базу и собрал статистику по знакам зодиака. В целом в базе примерно одинаковое количество представителей всех знаков. При этом деятельные и общительные овны демонстрируют наибольшую приверженность к пакетным тарифам, целеустремленные и независимые тельцы оказались самыми верными клиентами и остаются со своим оператором на долгие годы, а харизматичные и вдумчивые рыбы готовы рекомендовать любимого оператора родным и близким. Именно эта группа клиентов компании превалирует в абонентской базе и составляет более 40%.

Какие же тарифы наиболее популярны? Тариф «Мой онлайн» с оптимальным пакетом интернета в 10 Гб наиболее востребован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Архангельской, Вологодской, Калининградской и Новгородской областях, что говорит о более высоком потреблении мобильного интернета в этих регионах. Любопытно, что именно на этот тарифный план оператор делал ставку в момент ухода от безлимитного предложения. На базе Big Data был проанализирован профиль активного интернет-пользователя и сконструирован «Мой онлайн», который и на деле стал самым актуальным и выгодным.

В Республике Карелии и Псковской области клиенты чаще всего выбирают тарифный план «Мой Tele2» с посуточной абонентской платой и 6 Гб трафика. А самые разговорчивые абоненты Северо-Запада живут в Мурманской области. Они пользуются тарифом «Мой разговор», им достаточно всего 1 Гб мобильного интернета.

Анализ потребляемого трафика также выявил лидеров по объему передачи данных – это, кроме Петербурга, Архангельская и Калининградская области, при этом Калининград занимает первое место по объему интернет-трафика на абонента.

На данный момент Tele2 предлагает своим абонентам тарифную линейку «Мой Tele. В нее включены четыре выгодных предложения: «Мой Tele2», «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн +», на которых трафик в социальных сетях и мессенджерах не тарифицируется. 

Автор: Tele2
68 1
0 0
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Vadimych
08.12.17
18:22
и тёлочки... Дол6о***ы, 6лять . 21 век, ити медь Клоуны! :)
 
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Тельцы оказались самыми верными клиентами Tele2
Тельцы оказались самыми верными клиентами Tele2
Tele2 с помощью Big Data выявил самый прагматичный знак зодиака на Северо-Западе. Cамым активным пользователем пакетных тарифов среди представителей зодиакальных созвездий стал овен.
сегодня 14:43
69 1
Vadimych: и тёлочки... Дол6о***ы, 6лять . 21 век, ити медь Клоуны! :)...
 
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