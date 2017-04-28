Архангельск: Новости компаний

В новый состав совета вошли 11 человек. Совет директоров Tele2 возглавил Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ (ПАО).
Новый состав совета директоров Tele2:
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Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ (ПАО), председатель совета директоров Tele2;
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Стефано Зуппет (Stefano Zuppet), управляющий директор, соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ Капитал»;
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Боян Иванович (Bojan Ivanovic), управляющий директор «ВТБ Капитал»;
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Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»;
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Сергей Анохин, старший вице-президент ПАО «Ростелеком»;
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Владимир Кириенко, старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом ПАО «Ростелеком»;
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Кай-Уве Мельхорн (Kai-Uwe Mehlhorn), старший вице-президент – финансовый директор ПАО «Ростелеком»;
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Дмитрий Лебедев, управляющий директор ЗАО «АБР Менеджмент»;
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Александр Пентя, заместитель генерального директора ЗАО «АБР Менеджмент»;
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Владимир Лукин, первый заместитель генерального директора ЗАО «Севергрупп»;
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Бруно Дюшарм (Bruno Ducharme), глава инвестиционной компании TIW Capital Partners – независимый директор.
Новыми членами совета директоров от ПАО «Ростелеком» избраны Михаил Осеевский, Сергей Анохин и Владимир Кириенко.
Также при совете директоров переизбраны комитеты по стратегии, капитальным инвестициям, кадрам и вознаграждениям, аудиту. Они призваны повысить эффективность деятельности совета за счет углубленной проработки ключевых вопросов, выносимых на его заседания.