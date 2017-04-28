Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Tele2 обновил состав совета директоров Владельцы сотового оператора Tele2 (ООО «Т2 РТК Холдинг») на внеочередном заседании общего собрания участников 13 апреля приняли решение о переизбрании совета директоров компании.



Новый состав совета директоров Tele2:

Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ (ПАО), председатель совета директоров Tele2;

Стефано Зуппет (Stefano Zuppet), управляющий директор, соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ Капитал»;

Боян Иванович (Bojan Ivanovic), управляющий директор «ВТБ Капитал»;

Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»;

Сергей Анохин, старший вице-президент ПАО «Ростелеком»;

Владимир Кириенко, старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом ПАО «Ростелеком»;

Кай-Уве Мельхорн (Kai-Uwe Mehlhorn), старший вице-президент – финансовый директор ПАО «Ростелеком»;

Дмитрий Лебедев, управляющий директор ЗАО «АБР Менеджмент»;

Александр Пентя, заместитель генерального директора ЗАО «АБР Менеджмент»;

Владимир Лукин, первый заместитель генерального директора ЗАО «Севергрупп»;

Бруно Дюшарм (Bruno Ducharme), глава инвестиционной компании TIW Capital Partners – независимый директор. Новыми членами совета директоров от ПАО «Ростелеком» избраны Михаил Осеевский, Сергей Анохин и Владимир Кириенко.



Также при совете директоров переизбраны комитеты по стратегии, капитальным инвестициям, кадрам и вознаграждениям, аудиту. Они призваны повысить эффективность деятельности совета за счет углубленной проработки ключевых вопросов, выносимых на его заседания.

В новый состав совета вошли 11 человек. Совет директоров Tele2 возглавил Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ (ПАО).Новый состав совета директоров Tele2:Новыми членами совета директоров от ПАО «Ростелеком» избраны Михаил Осеевский, Сергей Анохин и Владимир Кириенко.Также при совете директоров переизбраны комитеты по стратегии, капитальным инвестициям, кадрам и вознаграждениям, аудиту. Они призваны повысить эффективность деятельности совета за счет углубленной проработки ключевых вопросов, выносимых на его заседания. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Tele2 просмотров: 7

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