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Архангельск: Новости компаний

     

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Tele2 обновил состав совета директоров

Владельцы сотового оператора Tele2 (ООО «Т2 РТК Холдинг») на внеочередном заседании общего собрания участников 13 апреля приняли решение о переизбрании совета директоров компании.
В новый состав совета вошли 11 человек. Совет директоров Tele2 возглавил Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ (ПАО).

Новый состав совета директоров Tele2:
  • Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ (ПАО), председатель совета директоров Tele2;
  • Стефано Зуппет (Stefano Zuppet), управляющий директор, соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ Капитал»;
  • Боян Иванович (Bojan Ivanovic), управляющий директор «ВТБ Капитал»;
  • Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»;
  • Сергей Анохин, старший вице-президент ПАО «Ростелеком»;
  • Владимир Кириенко, старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом ПАО «Ростелеком»;
  • Кай-Уве Мельхорн (Kai-Uwe Mehlhorn), старший вице-президент – финансовый директор ПАО «Ростелеком»;
  • Дмитрий Лебедев, управляющий директор ЗАО «АБР Менеджмент»;
  • Александр Пентя, заместитель генерального директора ЗАО «АБР Менеджмент»;
  • Владимир Лукин, первый заместитель генерального директора ЗАО «Севергрупп»;
  • Бруно Дюшарм (Bruno Ducharme), глава инвестиционной компании TIW Capital Partners – независимый директор.
Новыми членами совета директоров от ПАО «Ростелеком» избраны Михаил Осеевский, Сергей Анохин и Владимир Кириенко.

Также при совете директоров переизбраны комитеты по стратегии, капитальным инвестициям, кадрам и вознаграждениям, аудиту. Они призваны повысить эффективность деятельности совета за счет углубленной проработки ключевых вопросов, выносимых на его заседания.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Tele2
просмотров: 7
дата: 28.04.17 | 13:07
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