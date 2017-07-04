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Tele2 перенесет остатки неиспользованных услуг на В2В-тарифах

вчера 22:51
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Tele2 предложила услугу переноса остатков корпоративным клиентам. Теперь B2B-абоненты смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.
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В начале этого года Tele2 представила революционный для российского телекоммуникационного рынка продукт. Впервые минуты, мегабайты и SMS, купленные клиентами в рамках своего пакетного тарифа, не «сгорали» в конце месяца, а переносились на следующий период. Услуга была разработана для частных абонентов, но в мае уникальным сервисом стали пользоваться и корпоративные клиенты Московского региона.

Тестирование услуги переноса остатков в В2В-секторе столичного региона дало положительные результаты, после чего Tele2 решила применить успешный опыт на федеральном уровне. Сервис стал доступен всем корпоративным абонентам оператора 30 июня. Услуга переноса остатков бесплатна и работает автоматически при своевременном внесении абонентской платы.

Помимо услуги переноса остатков, корпоративную линейку Tele2 отличает еще одно преимущество: в поездках по России интернет-трафик расходуется из основного пакета, а все входящие звонки бесплатны. На всех тарифных планах пользователям доступны безлимитные звонки внутри контракта.

Руководителям компаний Tele2 предлагает корпоративный тариф «Альфа»: он содержит максимальный объем минут, сообщений и интернет-трафика по выгодной цене. Так, в Архангельской области за 650 рублей в месяц пользователи получают 2000 минут, 15 Гб интернет-трафика и 2000 SMS или MMS на все номера России.

Тариф «Бета» разработан для корпоративных клиентов, активно пользующихся голосовыми услугами и интернетом. Пакет услуг стоимостью 350 рублей в месяц включает 900 минут, 10 Гб интернет-трафика, 900 текстовых или мультимедийных сообщений.

Тарифный план «Гамма» подходит клиентам, которые меньше звонят, но при этом являются активными пользователями мобильного интернета. В абонентскую плату 220 рублей входят 500 минут, 5 Гб мобильного интернета и 500 SMS или MMS на все номера России.

Предложение для B2B-клиентов Архангельской области – тарифный план «Сигма» − предназначено для тех, кому нужен оптимальный пакет минут и интернет-трафика для комфортного пользования. За 150 рублей в месяц абоненту доступны 300 минут, 300 текстовых или мультимедийных сообщений, а также 1 Гб интернета.

Более подробная информация о параметрах тарифов и условиях подключения представлена на сайте tele2.ru.

Автор: Tele2
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Tele2 предложила услугу переноса остатков корпоративным клиентам. Теперь B2B-абоненты смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.
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