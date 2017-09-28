Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
27.09.17
1602
27.09.17
1533
26.09.17
1040
27.09.17
833
26.09.17
818
27.09.17
811
27.09.17
726
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

Tele2 первой в России подтвердила международный стандарт качества обслуживания

сегодня 15:31
33 0
Контактный центр Tele2 прошел сертификацию по единому европейскому стандарту ISO 18295, что подтверждает высокий уровень клиентского сервиса компании.
 >

Tele2 первой среди российских компаний получила сертификат соответствия требованиям ISO 18295. Время телефонного обращения в среднем составляет 2 минуты, а время ожидания ответа сократилось до 25 секунд, что является лучшим результатом в телеком-индустрии. Более 97% вопросов сотрудники решают самостоятельно на первой линии, включая нестандартные запросы, обработка которых выходит за рамки процедур. Обращения, требующие дополнительных ресурсов, составляют всего 2-3% и решаются в среднем за 24 часа.

В процессе сертификации аудиторы отметили высокий уровень удовлетворенности клиентов: более 95% абонентов оценивают работу центра дистанционной поддержки на пять баллов по пятибалльной шкале.

«Операторы Tele2 наделены расширенными полномочиями и правом действовать не по инструкции, чтобы оперативно и бесконфликтно решать нестандартные задачи. Получение международного сертификата официально закрепило за Tele2 статус лидера по качеству абонентского обслуживания и подтвердило успешность реализации одной из наших стратегических целей – стать лучшей сервисной компанией телекома», – отметила Наталья Лошкарева, директор по клиентскому сервису Tele2.

Сегодня обращения абонентов из 65 регионов Tele2 обрабатывают 2150 сотрудников единого контактного центра. Они обслуживают абонентов на русском, английском и китайском языках. Ежемесячно операторы получают 3,5 млн запросов клиентов во всех дистанционных каналах поддержки – в звонковом центре, веб-чате и мессенджере, по электронной почте. Tele2 первой среди операторов начала консультировать абонентов в мессенджерах Telegram и Viber. Недавно компания запустила поддержку в приложении WeChat для китайских пользователей.

Новый международный стандарт в области клиентского сервиса ISO 18295 определяет нормы качества обслуживания для контактных центров. В нем сформулированы требования к стратегии управления контактными центрами, процессам и инфраструктуре, профессиональной подготовке и навыкам сотрудников, а также к доступности и качеству услуг при оптимальных затратах.

Автор: Tele2
33 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Более 30 незаконных ларьков снесут в Архангельске до конца года
Новости компаний | Новости раздела
 
Увлекательное детектив-шоу прошло в Исакогорской библиотеке
Увлекательное детектив-шоу прошло в Исакогорской библиотеке
Продолжая проведение мероприятий в Неделю правовых знаний библиотекари решили открыть сразу два детективных агентства и пригласили юных детективов.
сегодня 16:52
1
 
Жителям Поморья помогут открыть источник радости посредством творчества
Жителям Поморья помогут открыть источник радости посредством творчества
За окном осень. Опадают пожелтевшие листья, погода все чаще дождливая и пасмурная. Многие приходят в уныние, а некоторых одолевает осенняя хандра.
сегодня 16:49
3
 
В Новодвинске прошел форум работающей молодежи
В Новодвинске прошел форум работающей молодежи
Мероприятие посетили 222 человека: 150 участников, 20 тренеров, 10 почетных гостей, 15 представителей СМИ, 12 волонтеров, 15 организаторов.
сегодня 16:47
4
 
Развитие студенческих отрядов Архангельской области обсудили в Новодвинске
Развитие студенческих отрядов Архангельской области обсудили в Новодвинске
В рамках II Форума молодёжи, проходившего в Новодвинске, была организована площадка, посвящённая студенческим, строительным отрядам.
сегодня 16:43
8
 
Общественный совет при УФСИН обсудил особенности отбывания наказаний осужденными
Общественный совет при УФСИН обсудил особенности отбывания наказаний осужденными
На базе исправительной колонии № 1 (п. Пирсы, г. Архангельск) прошло выездное заседание Общественного совета при УФСИН России по Архангельской области.
сегодня 16:41
10
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080