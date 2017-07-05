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Tele2 подарит бесплатную связь покупателям смартфонов Xiaomi и Meizu

вчера 18:44
87 0
Мобильный оператор Tele2 предоставит своим абонентам в Архангельской области два месяца связи в подарок при покупке смартфонов компаний Xiaomi или Meizu с тарифным планом «Мой онлайн».
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Акция проходит в салонах Tele2 Архангельской области до 31 июля 2017 года. Покупателям ряда моделей Meizu и Xiaomi, которые подключатся на тарифный план «Мой онлайн», оператор предоставит 100%-ную скидку на абонентскую плату в первые два месяца. Тариф разработан для активных пользователей интернета, включает 10 Гб трафика, а также 300 минут на любые номера Архангельской области. Звонки на телефоны Tele2 домашнего региона и всей России – безлимитны, бесплатны и не уменьшают пакет минут.

Оборудование компаний Meizu и Xiaomi отличают выгодные цены и характеристики, не уступающие флагманским моделям А-брендов. Соотношение цены и качества помогло гаджетам этих производителей завоевать популярность среди покупателей по всему миру. В акции компании Tele2 участвуют модели стоимостью от 10 999 до 19 990 рублей. В частности, Meizu M3 Note, Meizu M3S Mini, Meizu U10 и Meizu U20, Xiaomi Redmi 3s и 4, Xiaomi Redmi Note 3 и 4, Xiaomi Redmi Pro, Xiaomi Mi5, Xiaomi Mi Max.

В июне 2017 года Tele2 запустила в Архангельске, Северодвинске и Котласе сеть LTE, которая работает в частотном диапазоне 1800 МГц. Все смартфоны, участвующие в акции, поддерживают стандарт 4G и дадут возможность абонентам оператора оценить все преимущества новых, еще более высоких скоростей.

Список салонов в Архангельской области, участвующих в акции:

- Архангельск, ул. Воскресенская, 20;
- Архангельск, пр. Ленинградский, 38;
- Архангельск, пр. Московский, 49;
- Архангельск, ул. Попова, 16;
- Архангельск, ул. Розы Люксембург, 1;
- Архангельск, ул. Тимме, 3;
- Вельск, ул. Дзержинского, 71;
- Северодвинск, пр. Ленина, 35.

Автор: Tele2
87 0
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