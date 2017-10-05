Tele2 помогает молодым специалистам начать карьеру

Претенденты могли пройти на стажировку в таких направлениях компании, как Big Data, Digital, MVNO, B2B, противодействие мошенничеству, электронная коммерция, финансовое подразделение, маркетинг, HR, центры планирования и развития сети. Наибольшей популярностью у студентов пользовались техническая функция и дирекция по маркетингу.Большинство заявок на стажировку в Tele2 поступило от студентов Высшей школы экономики, МГУ им. М. В. Ломоносова, РЭУ им. Г. В. Плеханова и РУДН. Претенденты прошли многоступенчатый отбор, и в итоге из 3400 студентов стажерами Tele2 стали 60 человек, третья часть которых попала в центральный и московский офисы компании.Стажеры работают под руководством опытных наставников. Молодые специалисты взаимодействуют с руководством компании и участвуют в проектах вместе с остальными сотрудниками. Проходят специальную программу обучения для молодых специалистов, включающую очные тренинги и онлайн-курсы.По итогам летней стажировки Tele2 Praktik 46 студентов получили предложение остаться в компании в рамках пролонгированной программы, позволяющей сочетать работу с учебой на условиях гибкого графика. Еще 9 человек были переведены на постоянные должности в Tele2. На протяжении всей стажировки оператор обеспечивает участникам выплату заработной платы и соблюдение социальных гарантий.