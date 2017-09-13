8 сентября 2017 года Tele2 провела акцию «День открытых людей». Свыше 1500 сотрудников из разных подразделений компании вместо привычных офисов вышли на работу в салоны и на улицы городов, чтобы лично пообщаться с клиентами. В столице Поморья в торговом центре «Полюс» абонентов консультировал директор архангельского филиала Tele2 Александр Кульба. Он вместе с другими сотрудниками офиса отвечал на вопросы абонентов о качестве связи и подключал новых клиентов.Представители компании рассказывали о новых продуктах, в том числе и об обновленном тарифе «Мой разговор». Компания усовершенствовала его, дополнив безлимитным интернет-трафиком в социальных сетях и мессенджерах. Теперь клиенты всех тарифов линейки «Мой Tele2» могут общаться в Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках», WhatsApp, Viber и «ТамТам» без расходования основного трафика.