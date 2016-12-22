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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Tele2 упакует новогодние подарки северян

Tele2 запустила акцию «Упакуем подарок в подарок», в рамках которой жители Архангельска смогут бесплатно оформить свои подарки.
До 31 декабря в фирменных салонах Tele2 при подключении к любому тарифу или услуге, приобретении оборудования или при пополнении счета мобильного телефона, оператор подарит праздничную упаковку с уникальным дизайном для оформления новогодних покупок.  

Абоненты оператора могут обернуть подарки в бумагу самостоятельно или получить флайер на бесплатную упаковку на специальных стойках в торгово-развлекательных центрах Архангельска и Северодвинска. На выбор участникам акции предложат четыре варианта упаковки, а профессиональные декораторы научат правильно и со вкусом оформлять подарки. Любителей селфи и традиционных новогодних снимков ждет специальная фотозона.

«В преддверии новогодних праздников Tele2 желает всем оставаться на связи со своими родными и близкими. Для этого мы предоставляем своим абонентам качественные услуги связи по доступным ценам, выгодные тарифы на любой вкус: как с безлимитным интернетом, так и с бесплатным трафиком в соцсетях и мессенджере WhatsApp. Отличным подарком на новый год станут наши фирменные смартфоны Tele2 Mini, Midi и Maxi. Приходите, делайте приятные покупки с Tele2!», - рассказала Анна Часовенная, коммерческий директор архангельского филиала Tele2.

Режим работы стоек упаковки в торговых центрах: 24 и 25 декабря с 12:00 до 18:00 в ТЦ «ЦУМ» (Северодвинск, ул. Ломоносова, 81) и 29 и 30 декабря с 12:00 до 18:00 в ТЦ «Титан Арена» (Архангельск, ул. Воскресенская, 20).

Узнать, как можно самостоятельно упаковать новогодние подарки, можно на сайте 2017.tele2.ru.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Tele2
просмотров: 89
дата: 22.12.16 | 11:16
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