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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Tele2 встретилась с абонентами

Tele2 подвел итоги акции «День открытых людей». Клиенты оператора активно участвовали в фотоконкурсе, победители которого станут новыми героями рекламы Tele2.

21 апреля 2017 года Tele2 провела традиционную акцию «День открытых людей», в ходе которой сотрудники компании покинули свои привычные рабочие места и отправились в салоны и на улицы городов, чтобы лично пообщаться с абонентами. Они рассказывали о новой тарифной линейке «Мой Tele2», отвечали на вопросы о качестве связи и мобильных устройствах оператора и регистрировали SIM-карты новых клиентов.

В юбилейном мероприятии приняли участие более 1200 сотрудников Tele2 в 600 салонах, расположенных во всех регионах присутствия оператора. К акции «День открытых людей» присоединился и топ-менеджмент компании. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин посетил салон связи в Красноярске, а директор по операциям Дмитрий Лопатухин консультировал абонентов в Липецке.

В «День открытых людей» посетителей салонов Tele2 могли приобрести смартфоны и аксессуары для мобильных устройств со скидкой до 30%. Кроме того, Tele2 организовала конкурс «Без звезд в рекламе», победителей которого ждет профессиональная фотосессия – они станут героями новой рекламной кампании Tele2. Клиенты Tele2 делали фотографии в специальных рамках, установленных в салонах связи оператора, и выкладывали их в социальные сети. В финал выйдут 9 участников, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков. Итоги конкурса «Без звезд в рекламе» Tele2 подведет 16 мая.
 


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автор: Tele2
просмотров: 15
дата: 25.04.17 | 12:12
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