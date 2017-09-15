Tele2 запустила 4G на всем Северо-Западе

Сеть с поддержкой высокоскоростного интернета в Мурманской области работает в частотных диапазонах 800 и 1800 МГц, что обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Особенности частот позволяют комфортно пользоваться мобильным интернетом не только на улице, но и внутри помещений. Напомним, на сегодняшний день сеть 3G Tele2 доступна 91% жителей региона.«Проникновение смартфонов в базе Tele2 в Мурманской области достигло 60%, среди которых уже более 20% поддерживают стандарт 4G. Время высокоскоростного интернета пришло, и мы оперативно обеспечили нашим клиентам возможность пользоваться им», – рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров.