Архангельск: Новости компаний

Герои рекламных роликов Tele2 остались прежними: о выгодных услугах оператора зрителям рассказывает группа молодых музыкантов. На этот раз они предстали в образе пожарных, которые предотвращают «сгорание» оплаченных, но не израсходованных в рамках тарифного плана минут, гигабайтов и SMS.
25 января 2017 года Tele2 запустила уникальный продукт
, позволяющий в конце месяца переносить оставшиеся минуты, SMS и интернет-трафик на следующий период. Услуга предоставляется бесплатно и работает автоматически на всех открытых для подключения и перехода тарифных планах линейки «Черный».
Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на YouTube
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