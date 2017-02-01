Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Tele2 запустила новую рекламную кампанию Tele2 выпустил рекламные ролики в рамках новой коммуникационной платформы «Другие правила». Они посвящены новой услуге переноса остатков минут, гигабайтов и SMS на следующий период.



25 января 2017 года Tele2 запустила уникальный



Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на

Герои рекламных роликов Tele2 остались прежними: о выгодных услугах оператора зрителям рассказывает группа молодых музыкантов. На этот раз они предстали в образе пожарных, которые предотвращают «сгорание» оплаченных, но не израсходованных в рамках тарифного плана минут, гигабайтов и SMS.25 января 2017 года Tele2 запустила уникальный продукт , позволяющий в конце месяца переносить оставшиеся минуты, SMS и интернет-трафик на следующий период. Услуга предоставляется бесплатно и работает автоматически на всех открытых для подключения и перехода тарифных планах линейки «Черный».Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на YouTube Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Tele2 просмотров: 33

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