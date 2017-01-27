Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Традиционный «Зимний торжок» устроят в Архангельске С 7 по 10 февраля во Дворце спорта пройдет ярмарка «Зимний торжок». Ее организатор – выставочный центр «Поморская ярмарка».



Хитами продаж на ярмарке являются северная семга, свежемороженая треска, корюшка и навага, вкуснейшая дальневосточная копченая рыба и икра Камчатки, а также каспийская сельдь из бочки.



Угодят продавцы и тем, кто любит сладкое: ароматные меда и конфитюры из разных регионов России, сухофрукты, полезные орехи, восточные сладости, свежие кондитерские изделия, а также старинное русское лакомство – Белёвская пастила.



Большим спросом на ярмарке пользуется женская верхняя одежда из Финляндии и Германии, практичная повседневная одежда, домашний трикотаж и белье, модные головные уборы и качественные чулочно-носочные изделия. Для детей участники предложат широкий выбор комфортной одежды. Тем, кто заботится о своем здоровье и красоте, следует обратить внимание на лекарственные изделия из натуральных трав от компании «Парафарм» и «Мир женьшеня», бижутерию и готовые очки в современной оправе.



Что касается новинок, то впервые фабрика авторской одежды «Каприз» привезет на ярмарку изделия, выполненные техникой "фильц" - это современный высококачественный материал из полушерстяной и мохеровой пряжи. Одежда компании "Каприз" создана для женщин всех возрастов.



Для хозяек будет представлен ассортимент товаров для дома и дачи. Это предметы интерьера, ивановский текстиль, постельное белье, кухонная посуда, домашняя утварь и современные полезные приспособления, облегчающие приготовление пищи и уход за домом, а также именные ложки, которые будут красивым и недорогим подарком для родных и близких.



Полюбившиеся горожанам качественные хозяйственные товары и продукты из Финляндии также можно купить на ярмарке.



Приходите!

Ждем Вас: 7, 8, 9 февраля с 10-00 до 19-00

10 февраля с 10-00 до 17-00



Телефон: (8182) 639-609

Сайт: Участники ярмарки привезут для Вас мясные деликатесы и свежайшее сало из Ростова, Воронежа, Сочи и Волгоградской области. Вкуснейшие сыры из Белоруссии и Абхазии, вологодское масло и рязанские соленья, а также ароматные восточные специи. Будут на ярмарке и национальные продукты из Казахстана.Хитами продаж на ярмарке являются северная семга, свежемороженая треска, корюшка и навага, вкуснейшая дальневосточная копченая рыба и икра Камчатки, а также каспийская сельдь из бочки.Угодят продавцы и тем, кто любит сладкое: ароматные меда и конфитюры из разных регионов России, сухофрукты, полезные орехи, восточные сладости, свежие кондитерские изделия, а также старинное русское лакомство – Белёвская пастила.Большим спросом на ярмарке пользуется женская верхняя одежда из Финляндии и Германии, практичная повседневная одежда, домашний трикотаж и белье, модные головные уборы и качественные чулочно-носочные изделия. Для детей участники предложат широкий выбор комфортной одежды. Тем, кто заботится о своем здоровье и красоте, следует обратить внимание на лекарственные изделия из натуральных трав от компании «Парафарм» и «Мир женьшеня», бижутерию и готовые очки в современной оправе.Что касается новинок, то впервые фабрика авторской одежды «Каприз» привезет на ярмарку изделия, выполненные техникой "фильц" - это современный высококачественный материал из полушерстяной и мохеровой пряжи. Одежда компании "Каприз" создана для женщин всех возрастов.Для хозяек будет представлен ассортимент товаров для дома и дачи. Это предметы интерьера, ивановский текстиль, постельное белье, кухонная посуда, домашняя утварь и современные полезные приспособления, облегчающие приготовление пищи и уход за домом, а также именные ложки, которые будут красивым и недорогим подарком для родных и близких.Полюбившиеся горожанам качественные хозяйственные товары и продукты из Финляндии также можно купить на ярмарке.Приходите!Ждем Вас: 7, 8, 9 февраля с 10-00 до 19-0010 февраля с 10-00 до 17-00Телефон: (8182) 639-609Сайт: www.Поморская-ярмарка.РФ Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Pomfair просмотров: 46

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