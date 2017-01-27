Архангельск: Новости компаний

Участники ярмарки привезут для Вас мясные деликатесы и свежайшее сало из Ростова, Воронежа, Сочи и Волгоградской области. Вкуснейшие сыры из Белоруссии и Абхазии, вологодское масло и рязанские соленья, а также ароматные восточные специи. Будут на ярмарке и национальные продукты из Казахстана.
Хитами продаж на ярмарке являются северная семга, свежемороженая треска, корюшка и навага, вкуснейшая дальневосточная копченая рыба и икра Камчатки, а также каспийская сельдь из бочки.
Угодят продавцы и тем, кто любит сладкое: ароматные меда и конфитюры из разных регионов России, сухофрукты, полезные орехи, восточные сладости, свежие кондитерские изделия, а также старинное русское лакомство – Белёвская пастила.
Большим спросом на ярмарке пользуется женская верхняя одежда из Финляндии и Германии, практичная повседневная одежда, домашний трикотаж и белье, модные головные уборы и качественные чулочно-носочные изделия. Для детей участники предложат широкий выбор комфортной одежды. Тем, кто заботится о своем здоровье и красоте, следует обратить внимание на лекарственные изделия из натуральных трав от компании «Парафарм» и «Мир женьшеня», бижутерию и готовые очки в современной оправе.
Что касается новинок, то впервые фабрика авторской одежды «Каприз» привезет на ярмарку изделия, выполненные техникой "фильц" - это современный высококачественный материал из полушерстяной и мохеровой пряжи. Одежда компании "Каприз" создана для женщин всех возрастов.
Для хозяек будет представлен ассортимент товаров для дома и дачи. Это предметы интерьера, ивановский текстиль, постельное белье, кухонная посуда, домашняя утварь и современные полезные приспособления, облегчающие приготовление пищи и уход за домом, а также именные ложки, которые будут красивым и недорогим подарком для родных и близких.
Полюбившиеся горожанам качественные хозяйственные товары и продукты из Финляндии также можно купить на ярмарке.
Приходите!
Ждем Вас: 7, 8, 9 февраля с 10-00 до 19-00
10 февраля с 10-00 до 17-00
Телефон: (8182) 639-609
Сайт: www.Поморская-ярмарка.РФ